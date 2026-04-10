La noche madrileña se suma al estilo urbano: Guitarricadelafuente pone banda sonora al lanzamiento del nuevo Cupra Raval

Cupra City Garage Madrid ha sido este jueves el escenario de una de las fiestas más urbanas de la noche madrileña, una noche de música, moda y diseño en la que Guitarricadelafuente ha acompañado el lanzamiento mundial del nuevo Cupra Raval en la capital.

La celebración ha reunido a personalidades destacadas de la escena cultural y social madrileña, con invitados como el embajador de la marca, Saúl Craviotto, o celebrities como Recycled J, Delfi Brea, Bea González, Lili Magriñan, Diego Domínguez o Marc Clotet, entre otros, que han descubierto el modelo urbano 100% eléctrico de la marca en un ambiente nocturno marcado por la estética callejera y los neones.

Tras dar un concierto en la Puerta del Sol, la música en directo de Álvaro Lafuente puso en pie a todos los invitados de la Cupra Nigth, que corearon varios temas de su último álbum, 'Spanish Leather'. El artista alternaba pasajes más íntimos, como 'Puerta del Sol' o 'Tramuntana', con otros más enérgicos, pasando de 'Babieca' a 'Full time papi', temas con los que levantó aún más el ambiente festivo de la noche.

Al finalizar el concierto privado, el DJ set de Mygal marcó el ritmo de una velada, desarrollada entre sesiones, photocalls improvisados y conversaciones alrededor del nuevo vehículo, expuesto en el Cupra City Garage.

El espacio se transformó para la ocasión con una sala inmersiva en la que se han proyectado visuales exclusivos, sumando capas de luz y color a la presentación del Cupra Raval. La propuesta más innovadora llegó con el 'Ravalise Corner', una zona de customización en vivo de gorras, camisetas y sudaderas, donde los asistentes pudieron personalizar prendas y llevarse un recuerdo único del evento, conectando la moda urbana con el imaginario del modelo.

Antes de que comenzara la parte musical, el CEO de Seat y Cupra, Markus Haupt, aseguró sentirse "muy emocionado" por todo lo que suponía la presentación. También, el deportista Saúl Craviotto, destacó en declaraciones a Europa Press que como embajador "es un orgullo" que se presente algo con "mucho trabajo detrás", además de sostener que el Cupra Raval "ha venido para pisar fuerte".

GRANDES ARTISTAS EN SEIS GRANDES CIUDADES EUROPEAS

La fiesta madrileña se ha enmarcado en una acción simultánea en seis ciudades europeas, en la que Nathy Peluso ha protagonizado la cita en Barcelona, mientras que artistas como Disiz, Kim Petras, Chase & Status, Lancey Foux y Mahmood han actuado en París, Berlín, Manchester y Milán. Con estas activaciones, Cupra ha reunido a más de 30.000 en sus seis eventos simultáneos, donde han llevado el lanzamiento de su nuevo coche al centro de cada ciudad, acercando el modelo al público a través de la música.

En Barcelona, la marca ha trasladado la celebración a Casa Cupra Raval, el espacio vértice de Passeig de Gràcia que ha adoptado esta denominación con motivo del lanzamiento, donde la noche ha reunido a figuras como X, entre otras personalidades.

En la Ciudad Condal, el ambiente festivo lo ha puesto el DJ set de Club Grasa y, junto al 'Ravalise Corner', se ha activado un tattoo corner inspirado en el barrio barcelonés del Raval..

EL NUEVO CUPRA RAVAL

El Cupra Raval es un modelo urbano 100% eléctrico, diseñado, desarrollado y producido en Barcelona, y se ha convertido en el primer vehículo eléctrico fabricado en la planta de Martorell sobre la plataforma MEB+ del Grupo Volkswagen. Con una silueta dinámica, un diseño que la marca define como atrevido y disruptivo, y detalles como los faros Matrix LED o el logo iluminado, traslada el ADN de alto rendimiento de CUPRA al entorno urbano.

Con una autonomía de hasta 450 kilómetros y tecnologías como la suspensión DCC Sport o el diferencial electrónico, el modelo ofrece una conducción que la compañía presenta como ágil y precisa, al fusionar el comportamiento de un compacto con la versatilidad de segmentos superiores.

Inspirado en el espíritu del barrio barcelonés del Raval, el vehículo se plantea como un coche "nacido en la calle y para la calle", con el que la marca busca redefinir la movilidad urbana desde la emoción, el diseño y la actitud.