Agencias

La líder opositora de Taiwán llama a unir fuerzas con Pekín en pos de "civilización china"

Guardar

Pekín/Taipéi, 10 abr (EFE).- La líder de la oposición de Taiwán, Cheng Li-wun, llamó este viernes a "unir fuerzas" con Pekín para promover la "revitalización de la civilización china" y lograr una paz duradera en el estrecho, durante un encuentro con el mandatario chino, Xi Jinping, en la capital del país.

"Unamos fuerzas para iniciar el proyecto de revitalización de la civilización china, basado en nuestra cultura y con la convivencia armoniosa como núcleo, y trabajemos juntos para estudiar y promover diversos mecanismos y soluciones que ayuden a resolver disputas y crear paz", aseveró Cheng, actual presidenta del Kuomintang (KMT), el principal partido de la oposición taiwanesa. EFE

(foto) (video)

Últimas Noticias

Trump pide el voto para Orbán en las elecciones de Hungría y lo ensalza como un líder "firme y poderoso"

Trump pide el voto para Orbán en las elecciones de Hungría y lo ensalza como un líder "firme y poderoso"

El BAD prevé desaceleración al 5,1 % en Asia-Pacífico por el conflicto en Oriente Medio

Infobae

Los astronautas de la misión Artemis II realizan con éxito la segunda maniobra para volver a la Tierra

Los astronautas de la misión Artemis II realizan con éxito la segunda maniobra para volver a la Tierra

Muere el exministro de exteriores iraní Jarazi por sus heridas en un bombardeo a inicios de abril

Muere el exministro de exteriores iraní Jarazi por sus heridas en un bombardeo a inicios de abril

España se une a más de 60 países y a la UE para condenar "los ataques persistentes contra la FINUL"

España se une a más de 60 países y a la UE para condenar "los ataques persistentes contra la FINUL"