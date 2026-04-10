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La inflación de Brasil repunta en marzo al 4,14% interanual aupada por los transportes y los alimentos

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El Índice Nacional de Precios al Consumidor (IPCA) de Brasil cerró marzo en el 4,14% interanual, por encima del 3,81% registrado durante el mismo mes del año anterior, según ha informado este viernes el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Además, los precios del tercer mes del año repuntaron un 0,88% respecto de los anotados en febrero, cuando avanzaron un 0,70%, esto es 18 centésimas más. Así, la revalorización acumulada en lo que va de año es del 1,92%.

Por epígrafes, el transporte lideró las subidas de costes con un alza del 1,64%, seguido de la alimentación y bebidas (1,56%) y los gastos personales (0,65%), mientras que la educación (0,02%), las telecomunicaciones (0,19%) y los espacios habitacionales (0,22%) se encarecieron en menor medida.

El Banco Central de Brasil decidió a mediados de marzo reducir los tipos de interés en 25 puntos básicos para dejarlos en el 14,75% después de cinco reuniones consecutivas de pausas. El instituto emisor tomó dicha medida para "atemperar" las "fluctuaciones económicas" provocadas por la guerra de Irán.

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