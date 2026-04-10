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La dirección de ERC responde a Rufián: "Nuestra prioridad es clara: Catalunya"

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El vicesecretario general de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, ha respondido a la propuesta del líder del partido en el Congreso, Gabriel Rufián, sobre el frente de izquierdas de cara a las próximas elecciones generales: "Nuestra prioridad es clara: Catalunya, su gente, su lengua y sus intereses".

En un mensaje este viernes en 'X' recogido por Europa Press tras el acto del jueves de Rufián con la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha sostenido que ERC no es la izquierda del PSOE, sino la izquierda nacional de Catalunya, y que pueden ayudar en la unión de las izquierdas estatales, pero no resolver sus disputas.

"Podemos ayudar, pero no vamos a resolver, porque no podemos, las disputas de la izquierda española. Nuestro compromiso está con el país. Queremos liderar todo el espacio de la izquierda en Catalunya. Sin migajas. Y sumar, como ya hacemos, con otras fuerzas progresistas en los territorios: Bildu, BNG, Compromís...", ha defendido.

Ha dicho que comparten la preocupación de que la democracia está en peligro en todos lados, pero ha recordado que, si de ERC depende, "la extrema derecha no gobernará nunca en ningún lado".

Rufián y Montero propusieron en el acto de este jueves que ERC fuera la fuerza política que liderara la unión de las izquierdas en Catalunya, y que Podemos lo fuera en el resto de España.

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