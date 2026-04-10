La Década Prodigiosa celebra su 41 aniversario con nuevo espectáculo y gira en 2026

La Década Prodigiosa celebra su 41 aniversario en 2026 con nuevo espectáculo, nuevos lanzamientos discográficos y una gira nacional e internacional que consolida su trayectoria como uno de los grupos más longevos del pop español. La formación, integrada actualmente por Javier Enzo, Lorena Rena, Roberto Velasco y Rachel Lamb, mantiene su sello inconfundible de popurrís, coreografías y una puesta en escena apoyada en las últimas tecnologías, con el objetivo de hacer cantar y bailar al público de todas las generaciones.

En este 41 aniversario, el grupo continúa recorriendo la geografía española con su show "Voy a pasármelo bien", un recorrido musical por los grandes éxitos propios y por los clásicos de los años 60, 70, 80, 90 y 2000, que refuerza su imagen como auténtica banda sonora de varias décadas. Tras un 2025 en el que publicaron "Juntos", "Estrella del Caribe" y "A Pasárselo Bien", La Década Prodigiosa prepara ya nuevos trabajos discográficos para 2026, que se sumarán al recopilatorio "Lo mejor de cuatro décadas" y al libro-biografía novelada "El viajero del tiempo", donde se repasan sus hitos desde 1985.

El grupo también mira al exterior: en su hoja de ruta figura retomar la gira por América en países como México, Chile o Perú, mercados donde ya triunfaron en los años 80 y 90 y donde su repertorio sigue muy presente. Además, refuerzan su faceta temática con propuestas como su espectáculo navideño y formatos adaptados a grandes galas, fiestas populares y eventos corporativos, manteniéndose como una apuesta segura para programadores y público familiar.