La confianza del consumidor de EEUU se hunde a mínimos históricos tras un mes de guerra en Irán

La confianza de los consumidores de Estados Unidos se ha desplomado en abril a mínimos históricos tras cumplirse el primer mes de guerra en Oriente Próximo, que ha provocado un fuerte repunte de la inflación, según refleja el índice elaborado por la Universidad de Michigan, cuya serie histórica se remonta a 1978.

En concreto, el dato de confianza de los consumidores de EEUU ha caído en abril hasta 47,6 puntos, su lectura más baja de toda la serie, lo que supone un retroceso del 10,7& respecto del nivel de marzo y un 8,8% menos que en abril de 2025.

La evaluación de la coyuntura actual ha bajado un 10,2% mensual y un 16,2% interanual, hasta un mínimo histórico de 50,1 puntos; mientras que el dato de expectativas de los consumidores es el más débil de toda la serie, con 46,1 puntos, un 10,8% menos que en marzo y un 2,5% por debajo de la lectura del año pasado.

"Todos los grupos demográficos, independientemente de la edad, los ingresos y la afiliación política, registraron retrocesos en su confianza, al igual que todos los componentes del índice, lo que refleja la magnitud de la caída de este mes", ha comentado Joanne Hsu, directora de Encuestas al Consumidor.

En este sentido, Hsu ha advertido de que, si bien los comentarios recogidos muestran que muchos consumidores atribuyen los cambios desfavorables en la economía al conflicto iraní, el 98% de las entrevistas se completaron antes del anuncio del alto el fuego temporal el 7 de abril.

"Es probable que las expectativas económicas mejoren una vez que los consumidores recuperen la confianza en que las interrupciones del suministro derivadas del conflicto iraní hayan cesado y los precios de la gasolina se hayan moderado", ha añadido.

En este sentido, las expectativas de inflación para el próximo año aumentaron del 3,8% en marzo al 4,8% este mes, el mayor incremento mensual desde abril de 2025, mientras que las expectativas de inflación a largo plazo subieron del 3,2% al 3,4%, en máximos desde noviembre de 2025.

Este viernes, la Oficina de Estadística Laborales del Departamento de Trabajo de EEUU informó de que la tasa de inflación se aceleró el pasado mes de marzo hasta el 3,3% interanual desde el 2,4% de febrero, la mayor subida de los precios desde mayo de 2024, como consecuencia principalmente del impacto en los precios de la gasolina del conflicto en Oriente Próximo.

En concreto, en el mes de marzo el coste de la energía se disparó un 12,5% anual, mientras que el precio de los alimentos se encareció un 2,7% respecto del mismo mes del año anterior.

De este modo, la tasa de inflación subyacente, que descuenta el impacto de la volatilidad de la energía y de los alimentos, subió en marzo al 2,6% anual, una décima por encima del dato de febrero.