La campaña para los controladores de tráfico aéreo de EEUU pone el foco en los 'gamers' y los videojuegos

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean P. Duffy, ha anunciado hoy junto a la Administración Federal de Aviación (FAA) la nueva campaña dirigida a la próxima generación de controladores de tráfico aéreo, según han informado este viernes en un comunicado.

Como novedad, el enfoque de esta campaña se ha centrado en el papel de los videojuegos, ya que "conectan con un segmento creciente de jóvenes adultos que poseen muchas de las habilidades necesarias para ser un controlador exitoso", según ha declarado Duffy.

En este sentido, algunas de las habilidades que han destacado de estos perfiles 'gamers' son la multitarea, la conciencia espacial, las "elevadas" funciones cognitivas y las estrategia y resolución de problemas.

Además, según los datos de la FAA, de los 350 millones de estadounidenses, aproximadamente el 65%, es decir, más de 225 millones, juegan a videojuegos con regularidad.

En el marco de esta iniciativa, solo alrededor del 25% de los jugadores de videojuegos poseen un título universitario tradicional, por esto, la Administración se ha centrado en los "jóvenes talentos" que buscan trayectorias profesionales alternativas.

LAS CONTRATACIONES HACEN 'RÉCORD'

Con respecto a las contrataciones en el control del tráfico aéreo, la FAA ha registrado su mayor nivel de personal en seis años, con casi 11.000 controladores en servicio y más de 4.000 aprendices en formación.

Con arreglo a las cifras, la Administración contrató un 20% más de controladores entre enero y septiembre de 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior. De hecho, la FAA graduó su promoción más numerosa hasta la fecha el año pasado.

Asimismo, el secretario ha asegurado que, este año, con el objetivo de agilizar el proceso, quienes se presenten como aspirantes podrán comenzar su carrera como controladores "más rápido que antes", debido a las recientes medidas del departamento de Transporte de Estados Unidos.

El periodo anual abrirá la contratación de controladores aéreos el próximo 17 de abril y finalizará una vez que la FAA reciba 8.000 solicitudes.

"Nunca ha habido un momento más emocionante para convertirse en controlador y avanzar hacia una carrera con un propósito sólido: mantener a las familias estadounidenses seguras", ha concluido Duffy.