Jesulín de Ubrique revela el papel clave de Bertín Osborne en su sorprendente regreso a la música

30 años después de triunfar con su única canción, 'Toda, toda toda', con la que llegó a participar en el Festival de Benidorm en 1996, Jesulín de Ubrique ha tomado la sorprendente decisión de volver al mundo de la música. Lo hace como flamante fichaje estrella de la nueva edición de 'Tu cara me suena', que se estrena este viernes en Antena 3, con el diestro metiéndose en la piel de Melendi, y promete descubrirnos una faceta del marido de María José Campanario desconocida hasta ahora.

No lo tendrá fácil, ya que se enfrenta a rivales de peso como Sole Giménez, de 'Presuntos implicados'; los cantantes JKBello y María Parrado; el tenor Martín Savi; la actriz Cristina Castaño; la humorista Leonor Lavado; o la otra mitad de 'Ojete calor' Aníbal Gómez, con los que ha formado una auténtica familia y con los que este jueves ha presentado, acompañados por el presentador del talent-show, Manel Fuentes, su nuevo e inesperado proyecto.

Y aunque a diferencia de sus compañeros Jesulín no ha concedido entrevistas personales, durante la rueda de prensa nos ha dejado grandes titulares sobre su vuelta a la música, confesando que es algo que le ha sorprendido incluso a él mismo.

"Es una cosa extraña, porque decidí colgar los bártulos del cante y da la casualidad de que después de 30 años vuelvo a cantar. Tenía el mundo de la música más que olvidado porque no me benefició absolutamente nada en mi profesión y quedó en un segundo plano" ha reconocido, haciendo referencia al revuelo que causó en su día su canción 'Toda toda toda, te necesito toda', que durante años tuvo que escuchar cada vez que pisaba una plaza de toros.

"Pero bueno, he terminado mi carrera como profesional, como torero, y soy una persona muy activa y me gusta hacer muchas cosas. Posiblemente, lo que menos me imaginaba que podía hacer era lo de poder volver a cantar, pero por lo menos intento hacer lo mejor que puedo cuando tengo que interpretar a alguien" se ha sincerado.

Un fichaje por 'Tu cara me suena' en el que "mucha culpa han tenido Bertín Osborne y César de Los Morancos", ya que como ha desvelado entre risas "cuando me lo propusieron, le pregunté a Bertín -participante de la última edición del programa- que qué tal la experiencia y me dijo, 'hombre, yo al principio lo pasé...'. Porque claro, entiendo que a lo mejor al ser cantante y tener que imitar a otro pues tienen sus dificultades, ¿no? pero me dijo: 'Hazlo, que no te vas a arrepentir'. Y después coincidí con César de Los morancos y me dijo: 'Hazlo, tío, que eso es la puta polla, lo vas a pasar...'. Y ya fue el que me lancé para adelante, ¿no? y la verdad es que no se han equivocado. Me estoy sorprendiendo hasta yo".