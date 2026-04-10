Jefe de Hizbulá pide a Gobierno libanés que deje de hacer "concesiones gratuitas" a Israel

Beirut, 10 abr (EFE).- El secretario general del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, urgió este viernes a las autoridades libanesas a que dejen de hacer "concesiones gratuitas", después de que Israel aceptara una propuesta del Líbano para iniciar negociaciones directas entre ambos países.

"No aceptaremos volver a la situación anterior y llamamos a los responsables (gubernamentales) a que pongan fin a las concesiones gratuitas", dijo Qassem en un mensaje escrito a la nación, sus primeras palabras desde el anuncio de unas conversaciones de las que su formación estaría excluida.

"La resistencia continúa hasta el último aliento, y la determinación de los jóvenes por ir al frente y no abandonarlo es una señal de esperanza y dignidad. Los sacrificios nos hacen aferrarnos aún más a la liberación de nuestra tierra y a nuestra dignidad", defendió. EFE

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