Japón aspira a la devolución de la base de Futenma 30 años después del acuerdo con EEUU

Tokio, 10 abr (EFE).- El Gobierno de Japón aspira a la concreción de la devolución de la base aérea estadounidense de Futenma, ubicada en la prefectura de Okinawa, cuando se cumplen 30 años del acuerdo entre Washington y Tokio, que establecía como condición que fuera reubicada dentro de la región meridional.

"Nos tomamos muy en serio el hecho de que, 30 años después, dicha devolución todavía no se haya materializado", declaró este viernes el portavoz del Ejecutivo nipón, Minoru Kihara, durante su rueda de prensa diaria, en la que ha defendido que la reubicación en Henoko "es la única solución viable".

En su intervención, Kihara aseguró que seguirán trabajando con "todas" sus "fuerzas" para lograr la "pronta y completa recuperación" de la base, así como la reducción de "la carga" que representa para las comunidades locales.

Recientemente, Washington apuntó a que no devolvería Futenma a menos que les aseguraran una pista de aterrizaje de la misma longitud en Henoko, alegando que, como las previstas son más cortas que la actual, reducirían las capacidades operativas del Cuerpo de Marines.

Pero, si bien la pista de aterrizaje de Futenma, en la ciudad de Ginowan, tiene aproximadamente 2.700 metros de longitud, Henoko, en Nago, contará con dos pistas que estarán dispuestas en forma de V y tendrán unos 1.800 metros cada una, recoge la cadena de televisión nipona NHK.

En abril de 1996, ambos países pusieron en marcha el Comité de Acción Especial sobre Okinawa (SACO, por sus siglas en inglés) para "aliviar la carga" sobre los residentes en la isla "y, de este modo, fortalecer la alianza" bilateral. Así, acordaron la devolución de Futenma en un plazo de "cinco a siete años, una vez finalizada la construcción de las instalaciones de reemplazo necesarias".

Este acuerdo llegó tras la presión social para una reducción de la presencia militar estadounidense en la isla, después de que la violación de una estudiante por parte de un uniformado norteamericano desencadenara protestas masivas en el archipiélago.

La base de Futenma, legado de la derrota japonesa en la Segunda Guerra Mundial, se encuentra en el centro urbano de la localidad de Ginowan, origen de numerosos incidentes y objeto de protestas de la población local. Por ello, las autoridades abogaron por su traslado a una zona menos poblada, en el norte de la isla.

En torno a una quinta parte de la superficie de la isla principal de Okinawa es suelo militar estadounidense y la región alberga a casi dos tercios de los cerca de 50.000 efectivos en Japón del Ejército de Estados Unidos, que está redistribuyendo sus fuerzas en puntos estratégicos del Pacífico por China. EFE