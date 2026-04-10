Israel atacará a las ambulancias en las zonas de evacuación en el Líbano, según la OMS

Ginebra, 10 abr (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) recibió este viernes la advertencia de las autoridades israelíes de que atacará también a las ambulancias en las zonas del Líbano donde ha ordenado evacuaciones, denunció en rueda de prensa el representante de la agencia en Beirut, Abdinasir Abubak.

"Tanto los trabajadores sanitarios como las instalaciones médicas y las ambulancias están protegidos por el derecho internacional humanitario", señaló Abubak por vía telemática a los corresponsales acreditados ante la ONU en Ginebra.

Recordó que en casi cinco semanas de ataques israelíes en el Líbano han muerto más de 50 trabajadores sanitarios y otros 150 resultaron heridos, en algunos casos tras ataques a ambulancias en acto de servicio. EFE