Irene Rosales, su sorprendente defensa a Kiko Rivera y Lola García

Lejos de entrar en una guerra mediática contra Kiko Rivera, y consciente de que cualquier palabra suya podría encender la mecha del hijo de Isabel Pantoja y ser decisivas en la entrevista que ofrecerá su exmarido este viernes en '¡De Viernes!', Irene Rosales ha dado un paso al frente y, conciliadora, ha hecho un llamamiento al dj en su segunda tarde como colaboradora de 'El tiempo justo'.

"Sí que es verdad que yo he optado por finalizar esto de alguna manera, porque creo que alguno de los dos debemos poner el fin. A pesar de lo que pueda decir mañana, yo estoy feliz con mi vida con el compañero que he elegido. Estoy tranquila respecto a lo que pueda decir porque si me altero al final podemos entrar en una guerra todavía peor", ha expresado, reconociendo que acabar con "esta lucha" "es lo mínimo que se merecen mis hijas". "Si vamos a más es echar leña al fuego y los límites se están pasando", se ha lamentado.

De ahí que aunque asegure que está "muy tranquila con lo que he dicho y con cómo he hecho todas las cosas hasta día de hoy" ha querido matizar sus declaraciones del otro día sobre que se siente "una imbécil por haber aguantado tanto": "Me he sentido imbécil porque yo no sabía que mi matrimonio iba a acabar de esta manera, con esta guerra, porque yo siempre he considerado que me he portado muy bien", ha aclarado.

Una mano tendida a Kiko que no solo ha reafirmado ante las cámaras de Europa Press, sino que ha ido un paso más allá y no ha dudado en salir en defensa de su exmarido y su novia Lola García ante los ataques que están recibiendo en redes sociales.

"Estamos de acuerdo en que las maneras no han sido las adecuadas, pero ya está. El tiempo al final pone todo en su lugar y él está en su derecho de poder explicar todo. Pero no es algo que me guste que se le esté atacando porque lo que sí que es cierto que si al final no nos gusta que ataquen a una persona, tampoco hay que atacarle a él. Hay que decirle las cosas, si se ha equivocado con decirle las cosas bien, creo que es la mejor manera" ha expresado de lo más conciliadora.

Una sorprendente defensa que ha justificado porque "si al final yo me estoy quejando de que las formas no han sido las correctas, de lo que él ha podido decir sobre mí a ti, creo que hay que mostrar eso, que las formas sean correctas", sobre todo por las dos hijas que tienen en común.

Respecto a la entrevista de Kiko en '¡De viernes!', Irene ha revelado que piensa verla en directo para poder valorar lo que diga de ella sin que se lo cuente nadie que siempre se pueden malinterpretar las cosas, y ha confesado que "espero que se calme todo" y que el dj "rebaje el tono".

"Tenemos que ser los dos más conciliadores" ha afirmado rotunda antes de dejarnos una vez más sin palabras al sincerarse sobre los planes de boda y paternidad del dj con Lola: "No puede ser todo una rivalidad, hay que disfrutar del momento. Yo me alegraría".