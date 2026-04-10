Irán condiciona el inicio de negociaciones en Pakistán al levantamiento de sanciones y la tregua en Líbano

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha condicionado este viernes el comienzo de las negociaciones con Estados Unidos en Islamabad, Pakistán, al levantamiento de sanciones por parte del país norteamericano y a la extensión de la tregua a Líbano.

"Aún quedan por aplicarse dos de las medidas acordadas de mutuo acuerdo entre las partes: un alto el fuego en Líbano y la liberación de los activos iraníes bloqueados antes del inicio de las negociaciones", ha señalado en redes sociales, donde ha advertido de que ambos extremos "deben resolverse antes de que comiencen las negociaciones".

Sus declaraciones se producen en pleno viaje del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, a la capital paquistaní, y en una jornada en la que el Ejército israelí ha vuelto a lanzar ataques contra territorio libanés, donde ya han muerto casi 1.900 personas desde el 2 de marzo.

Aunque el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha ordenado mantener negociaciones directas con Líbano para establecer relaciones "pacíficas", ha insistido en que no hay una tregua en el país y en que seguirá atacando para desmantelar al partido-milicia chií Hezbolá.

Por su parte, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha advertido este jueves de que la continuación de bombardeos de Israel contra su país vecino hará que las negociaciones con Washington "carezcan de sentido".