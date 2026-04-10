Infografías del viernes 10 de abril de 2026

MISIÓN ARTEMIS - La histórica misión de Artemis II concluye con el regreso de los cuatro astronautas a la Tierra, donde amerizarán en el Pacífico.

MISIONES ESPACIALES - La historia de la carrera del hombre hacia la Luna, cuyo nuevo capítulo lo escribió la misión Artemis II al hacer el viaje más lejano de la Tierra, se extiende hasta la icónica perra Laika que se consagró en 1957 como el primer animal en el espacio, el primer viaje espacial humano de Yuri Gagarin en 1961 o el primer alunizaje humano en 1967 con la misión Apolo 11 de la NASA.

VENEZUELA ECONOMÍA - La aprobación de la ley de minas en Venezuela, que abre el sector a la inversión extranjera, abre un nuevo capítulo en la reapertura económica que vive el país, en la que se incluye también la reforma a la ley de hidrocarburos, dando paso al capital privado en un llamativo mercado con la principal reserva probada de crudo del mundo, la primera reserva de gas del Caribe y la segunda reserva mundial de oro, entre otras ventajas.

PERÚ ELECCIONES - Perú espera revertir su crisis política en la jornada electoral de este domingo 12 de abril, cita en la que 35 aspirantes se medirán en las urnas por la presidencia y en la que también se elegirá a 2 vicepresidentes, 60 senadores, 130 diputados y 5 miembros del Parlamento Andino.

EEUU INFLACIÓN - El Índice de Precios de Consumo (IPC) de EE.UU. repuntó en marzo hasta un 3,3 % interanual, el nivel más alto desde mayo de 2024 y a tono con los pronósticos del mercado.

TENIS MONTECARLO - El italiano Jannik Sinner logró su vigésima victoria seguida en un torneo Masters 1000 al ganar en Montecarlo al canadiense Felix Auger Aliassime (6-3 y 6-4) y situarse en las semifinales, fase en la que se enfrentará al alemán Alexander Zverev y a la que también llegó el español Carlos Alcaraz en la segunda dupla.

CICLISMO PARÍS ROUBAIX - Previa de la clásica ciclista París-Roubaix, en la que el esloveno Tadej Pogačar podría completar los 5 monumentos del ciclismo. EFE

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