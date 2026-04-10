Indonesia inicia un proceso contra Google por incumplir veto en redes a menores de 16

Yakarta, 10 abr (EFE).- Indonesia ha iniciado un proceso sancionador contra Google, al mando de YouTube, después de que, tras varios avisos, la plataforma de vídeos no haya aplicado los cambios necesarios para cumplir con la legislación por la que el archipiélago prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.

La ministra de Comunicación y Asuntos Digitales indonesia, Meutya Hafid, indicó durante una rueda de prensa el jueves que "el Gobierno emitió una alerta roja a Google (...), por lo que pasará de la fase de inspección a la de sanciones", que se aplicará "por etapas, con la esperanza de que cambie de actitud".

El proceso iniciado este jueves comenzó con una carta de advertencia remitida a Google, que llega tras varios avisos a la compañía para que YouTube cumpla con el nuevo reglamento.

Tras entrar en vigor la prohibición de acceso a las redes sociales para menores de 16 años el pasado 28 de marzo, Indonesia aseguró que Meta y Google, al mando de plataformas como Twitch, Facebook, Instagram y YouTube, incumplían la normativa.

Las autoridades emitieron pocos días después de hacerse efectiva la prohibición una primera citación a representantes de las dos firmas, que solicitaron aplazarla, tras lo cual Yakarta notificó por segunda vez a ambos gigantes tecnológicos, recogió la agencia de noticias Antara.

"Se pueden emitir hasta tres citaciones antes de imponer sanciones", indicó el 2 de abril el Ministerio de Comunicación y Asuntos Digitales.

Hafid urgió hoy a las plataformas afectadas por la nueva ley a garantizar su cumplimiento inmediato, preparar "un plan de acción" para su implementación y comunicar los resultados de sus evaluaciones en un plazo de tres meses.

Indonesia se convirtió el 28 de marzo en el primer país del Sudeste Asiático en restringir el acceso de menores de 16 años a redes sociales, en medio de una tendencia que sigue la estela de Australia y a la que también pretenden sumarse otros países, incluido España.

La medida afecta a ocho plataformas: YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live y Roblox; aunque podría ampliarse en el futuro como parte de una medida que, según los datos gubernamentales, afectaría potencialmente a unos 70 millones de niños.

La mayor economía del Sudeste Asiático se adelantó así a países de Europa como Francia y Reino Unido, que han dado pasos para reforzar los controles de edad, o España, que planea prohibir las redes a menores de 16 y exigir responsabilidad a los directivos de las compañías. EFE