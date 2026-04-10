Hizbulá lanza ataques sobre Tel Aviv y Ashdod, en el centro de Israel, sin dejar víctimas

Redacción Internacional, 10 abr (EFE).- El grupo chií Hizbulá lanzó la madrugada del viernes andanadas de misiles sobre Tel Aviv y sus alrededores, una de las oleadas de ataques que más al sur ha llegado en Israel, sin que se registraran víctimas ni impactos directos.

Las sirenas se activaron alrededor de la una de la madrugada en hora local (22:00 GMT del jueves) en zonas del centro del país, incluida la ciudad costera de Ashdod, donde se dirigía directamente el ataque, según informó el Ejército de Israel en información recogida por medios locales.

Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), la activación de las alarmas en Tel Aviv se debió a la caída de restos y metrallas de los misiles interceptados.

El servicio de emergencias Magen David Adom (MDA) aseguró que no se registraron heridos ni víctimas.

Se trata de uno de los ataques más al sur realizados por Hizbulá en el marco de este nuevo capítulo de conflicto entre el Estado judío y el grupo proiraní, desencadenado a raíz de la ofensiva conjunta entre Israel y Estados Unidos contra Irán.

Hizbulá también anunció más andanadas en el norte de Israel, sobre la región fronteriza con el Líbano.

Mientras que Irán reclama que el Líbano debe estar incluido en el alto el fuego pactado hace dos días con Estados Unidos, Washington y Tel Aviv rechazan esta posición.

El Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció que empezará negociaciones directas con Líbano para desarmar Hizbulá, mientras que Estados Unidos asegura que acogerá estos diálogos.

El grupo chií, por su parte, considera los ataques de Israel sobre el Líbano una violación al alto el fuego. EFE