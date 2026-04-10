Guterres pide a EEUU e Irán entablar un diálogo "de buena fe" para alcanzar un acuerdo "duradero"

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha instado este viernes a Estados Unidos e Irán a aprovechar las negociaciones previstas este fin de semana en la capital de Pakistán, Islamabad, para entablar un diálogo "de buena fe" de cara a alcanzar un acuerdo "duradero" que ponga fin definitivo a las hostilidades.

"(El secretario general) hace un llamamiento a las partes para que aprovechen esta oportunidad diplomática para entablar un diálogo de buena fe en pos de un acuerdo duradero e integral, con miras a la desescalada y la prevención del retorno a las hostilidades", ha indicado en rueda de prensa su portavoz, Stéphane Dujarric.

En este sentido, Guterres ha reiterado que "no existe ninguna alternativa viable a la solución pacífica de controversias internacionales de conformidad plena con el Derecho Internacional, incluida la Carta de Naciones Unidas".

El enviado especial de la ONU para liderar los esfuerzos diplomáticos de cara a poner fin al conflicto en Oriente Próximo, Jean Arnault, se encuentra en la región y mantuvo el jueves una encuentro con el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, en la capital del país, Teherán.

Arnault se reunió también con representantes de la Media Luna Roja Iraní y visitó lugares dañados por los ataques de Israel y Estados Unidos, entre ellos un centro universitario y un bloque de viviendas que quedaron destruidos en la ofensiva.

Se espera que el enviado, que ha inició su gira por la región el miércoles a fin de apoyar "todos los esfuerzos para lograr una resolución duradera y exhaustiva" al conflicto, se traslade a Pakistán de cara a las conversaciones entre Teherán y Washington.