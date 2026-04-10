Google comienza a probar el entrenador personal de salud de Fitbit en España

Google ha comenzado a probar su entrenador personal de salud de Fitbit para los usuarios de un total de 37 países, entre ellos España, que impulsado por Gemini actuará como un asistente para guiar a los usuarios sobre su salud y bienestar, además de responder preguntas.

La tecnológica anunció su nuevo entrenador personal de salud impulsado por las capacidades de inteligencia artificial (IA) de Gemini en agosto del pasado año, que se basa en un asistente que aúna un entrenador de fitness, de sueño y un asesor de salud y bienestar.

Este entrenador está pensado para su uso en conjunto con los relojes Pixel y la aplicación Fitbit, de manera que, además de ofrecer datos sobre salud y bienestar, usará la información recabada por estos dispositivos para responder a las preguntas de los usuarios y desarrollar planes personalizados de fitness y calidad de sueño.

Tras lanzar una vista previa pública del entrenador personal para los usuarios de Estados Unidos en octubre, Google ha anunciado ahora que ha comenzado a probar este servicio personalizado también para los usuarios de España, entre otras regiones.

Concretamente, la tecnológica ha extendido las pruebas de su entrenador a un total de 37 países, como son Austria, Bélgica, Brasil, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Malasia, México, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Corea del Sur, Suecia, Suiza y Taiwán, además de España.

Siguiendo esta línea, también ha anunciado su disponibilidad en hasta 32 idiomas, incluyendo el portugués, francés, alemán, hindi, italiano, japonés, coreano, chino y el español, entre otros, como ha explicado en un comunicado.

Cabe destacar que este entrenador es capaz de, en base a los datos recopilados de cada usuario, desarrollar un plan personalizado de entrenamiento que se adapte a las circunstancias de la persona en cuestión y se puede ajustar en tiempo real.

Para comenzar a utilizarlo, los usuarios deberán empezar con una conversación de unos 5 o 10 minutos con el entrenador para "comprender las motivaciones y objetivos" de cada persona. Asimismo, una vez concretado un plan, los usuarios podrán establecer metas y controlar el progreso en conjunto con el entrenador, así como crear rutinas de ejercicio sobre la marcha, adaptar los horarios o pedir consejos.

De la misma forma, ofrece recomendaciones personalizadas para mejorar los hábitos de sueño. En este caso, el entrenador ofrece un análisis detallado, ayuda a comprender patrones y tendencias de descanso e, incluso, puede encontrar relaciones entre distintos datos, como si la carga cardiovascular afecta a la calidad del sueño.

Google ha matizado que, junto a la extensión de la experiencia de vista previa pública, también ha incorporado la medición VO2máx, anteriormente conocida como Puntuación de Aptitud Cardiovascular, con la idea de que el rendimiento cardiovascular se integre con el del entrenador.

Con todo, este nuevo entrenador personal está disponible para aquellos usuarios que "cumplan los requisitos" en versión vista previa pública en la aplicación rediseñada de Fitbit para iOS y Android, tanto para los usuarios con suscripción Premium como para los planes gratuitos.