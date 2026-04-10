Gobierno del Yemen acusa a los rebeldes hutíes de estar al servicio de Irán en la guerra

Saná, 10 abr (EFE).- El líder del Consejo Presidencial internacionalmente reconocido del Yemen, Rashad al Alimi, acusó este viernes a los rebeldes hutíes de estar al servicio de Irán y de ser una "herramienta destructiva" en medio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

Al Alimi hizo estas declaraciones durante una reunión en Riad (Arabia Saudí) con el enviado especial de la ONU para el Yemen, Hans Grundberg, a quien insistió en que los hutíes no son "un actor independiente", según la agencia de noticias oficial yemení Saba.

Los hutíes, que controlan gran parte del noroeste del Yemen, incluida la capital, Saná, han lanzado ataques con misiles y drones contra Israel durante la guerra iniciada el 28 de febrero, pero sus acciones han cesado tras el anuncio del alto el fuego de dos semanas entre Washington y Teherán.

Ante este situación, Al Alimi instó a la ONU a documentar la "apropiación" por parte de los hutíes de las decisiones sobre la guerra y la paz en el Yemen, al advertir de que la participación del grupo en los conflictos regionales de Oriente Medio ponen aún más en peligro la estabilidad del país árabe.

También advirtió sobre los riesgos de confiar en una desescalada temporal en la guerra de Irán sin abordar "las causas profundas", como los programas de misiles y drones de Irán y su apoyo a grupos armados en toda la región como los hutíes, el movimiento chií libanés Hizbulá o las milicias proiraníes de Irak.

El Yemen se encuentra sumido en un conflicto desde 2014, cuando los hutíes tomaron Saná, y la guerra se intensificó un año después con la participación de una coalición militar liderada por Arabia Saudí en apoyo al Gobierno internacionalmente reconocido.

Los hutíes, aliados de Irán, han vinculado cada vez más sus operaciones militares a conflictos regionales -como la guerra en Gaza o en la República Islámica-, lo que ha generado preocupación entre los yemeníes ante la posibilidad de que su país se vea aún más involucrado en las tensiones que trascienden sus fronteras. EFE