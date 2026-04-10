Garriga apuesta por lograr la seguridad sin guerras:"Si Vox llega al Gobierno España será líder internacional de la paz"

El secretario general de VOX, Ignacio Garriga, ha mostrado su esperanza de que EEUU, Irán e Israel alcancen un acuerdo y ha precisado que a veces la libertad y la seguridad hay que defenderlas y a veces, conquistarlas. Pero ha señalado que es "mejor" si eso se logra sin guerras y que no defiende "matar por matar" a personas generando inflación e incertidumbre económica. De hecho, ha advertido que si Vox llega al Gobierno, "España se va a convertir en líder internacional de la paz".

El dirigente de Vox ha respondido así durante una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que le han preguntado por la posición de su partido con la guerra de EEUU e Israel contra Irán y la situación en el Golfo Pérsico.

Garriga ha respondido: "Entre Israel y Hezbollah, nosotros con Israel. Entre Estados Unidos y los ayatolás, con Estados Unidos. Entre libertad, seguridad o barbarie, nosotros con la libertad, la seguridad y el respeto a los derechos humanos".

A partir de ahí, ha mostrado su confianza en que prosperen las conversaciones que se han abierto entre Estados Unidos, Israel e Irán en Pakistán. Su deseo es que lleguen a "buen puerto".

AFIRMACIÓN SIMPLISTA DECIR QUE ESTÁN CON EEUU Y LA GUERRA

Al ser preguntado si esto significa que está con EEUU y la guerra, ha señalado que esa afirmación es "muy simplista" y no iba a contestar aunque algunos quieran enmarcarles en eso.

Dicho esto, ha insistido en Vox dice "si a España, si a la soberanía nacional y no a un régimen de ayatolás que destrozaba a su pueblo" y cree que es "mejor" si eso se puede lograr "sin guerras". "Sólo faltaría", ha exclamado al tiempo que ha alegado que a él no le van a encontrar "defendiendo el matar a personas por matar a personas y en generar inflaciones desbocadas, problemas económicos e incertidumbre".

"Ahí no nos va a encontrar jamás, pero es verdad que la libertad y la seguridad a veces hay que defenderla y a veces, conquistarla", ha remachado. Lo que sí tiene claro es que su partido no va a hacer lo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en su opinión es generar cada vez más enemigos a España, "mayores conflictos internacionales y mayor tensión diplomática" con socios y aliados naturales de Europa.

DEFIENDE AL EJÉRCITO FRENTE A LA DETENCIÓN DE UN SOLDADO POR ISRAEL

Ignacio Garriga no ha querido entrar a valorar las palabra de la portavoz del Grupo popular en el Congreso, Ester Muñoz, quien ayer dijo, en relación con la detención por parte de Israel de un soldado español de la misión Finul en el Líbano, que a ella también la habían retenido durante más de una hora en un control de la Guardia Civil.

Pero sí ha querido dar su "máximo respaldo y apoyo" a las Fuerzas Armadas españolas y ha señalado que si hubiera estado en su mano habría hecho "diplomáticamente" todo lo que estuviera a su alcance para defender al Ejército.

Sobre si son partidarios de que el ejército español participe en las misiones internacionales de Naciones Unidas, Garriga ha dicho que cada misión internacional debe tener su valoración y su análisis ponderado.

"Evidentemente nosotros somos un actor internacional, históricamente hemos tenido un papel muy importante y destacado a nivel internacional", ha recalcado y dicho esto, ha adelantado que si su partido llega al Gobierno "Vox y España se van a convertir en líderes internacionales de la paz, de defender la civilización y de ayudar" donde puedan, pero siempre que previamente hayan garantizado la seguridad de las fronteras de España.

APUESTA PORQUE GANE ORBÁN EN HUNGRÍA

En cuanto a las elecciones en Hungría, que se celebran el próximo domingo, ha mostrado su apoyo abierto a Víctor Orbán, del que ha asegurado que espera que gane y que no abandone el Gobierno porque cree que ha sido un "muro y una defensa clara" de los valores occidentales.

Ha destacado de él su denuncia de las consecuencias de la migración ilegal y de todo ese "wokismo ideológico" que ha impulsado Bruselas", así como haber mejorado la vida de los húngaros.