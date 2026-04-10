España y Eslovenia cierran con empate la primera jornada de la eliminatoria de Billie Jean King Cup

España y Eslovenia han cerrado este viernes con empate la primera jornada de la eliminatoria clasificatoria para las Finales de la Billie Jean King Cup después de que Kaitlin Quevedo se llevase la victoria ante Tamara Zidansek, que tuvo que retirarse por una lesión de tobillo (4-6, 6-2 y retirada), y de que Leyre Romero no pudiese con Veronika Erjavec en el segundo encuentro (6-4, 6-3).

El equipo capitaneado por Carla Suárez logró el primer punto en un duelo en el que tenista canaria, de 20 años y nacida en Florida (Estados Unidos), supo reponerse a un primer set adverso llevándose la segunda manga. En el primer punto de la tercera, la lucha terminó de manera precipitada después de que la tenista eslovena se torciese el tobillo izquierdo y no pudiese continuar.

Quevedo, número 127 del mundo, arrancó el choque salvando hasta siete bolas de 'break' en el juego inaugural, antes de firmar su primera rotura (0-2). Zidansek respondió ganando los tres siguientes juegos, y aunque la española cortó la racha al resto, la eslovena volvió a romper para posteriormente finiquitar el parcial.

Una rotura parecía lastrar a la canaria al comienzo del segundo set, pero un 'contrabreak' le devolvió la iniciativa en una manga que cerró ganando los cuatro últimos juegos, cerrándola en su segunda oportunidad. Fue nada más empezar el tercer parcial cuando Zidansek se lesionó y todo se acabó antes de la cuenta.

Posteriormente, la valenciana Leyre Romero, en el segundo y último duelo del viernes, no pudo con Veronika Erjavec, única jugadora de la eliminatoria dentro del 'Top 100' del ranking WTA (99).

Ambas contendientes intercambiaron quiebres en sus primeros servicios, y posteriormente las dos salvaron hasta tres pelotas de rotura antes de que la eslovena, en el último juego, consiguiese poner fin al set al resto.

Romero, en el puesto 175 del ranking WTA, se adelantó 2-0 en la segunda manga, pero su rival ganó los cuatro siguientes juegos para cambiar el rumbo del duelo (4-2). Fue un golpe letal para la valenciana, que después de salvar dos bolas de partido claudicó ante la tercera.

El equipo español, que tiene las bajas de Cristina Bucsa, Jéssica Bouzas y Paula Badosa, lo completan Guiomar Maristany, Sara Sorribes y Aliona Bolsova, estas dos últimas previsibles componentes del vital dobles del sábado. Además, la jornada tendrá también medirá a las números unos y y las números dos de cada equipo.