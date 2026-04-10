España saluda negociación entre Israel y Líbano pero pide a Netanyahu "acciones" en esa línea, "no bombardeos"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, ha celebrado este viernes que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, haya ordenado conversaciones con Líbano para establecer la paz, pero ha reclamado al mandatario hebreo que concrete "acciones" en esa línea y cese los bombardeos contra el país.

"Bienvenido ese anuncio, pero los anuncios no sirven si no están concretados por acciones, y las acciones son que a lo largo de la madrugada se han mantenido los bombardeos", ha indicado el titular de Exteriores en declaraciones a los medios antes de intervenir en la Comisión del ramo en el Senado.

El ministro ha lamentado que, hasta ahora, Israel no ha querido "dar tregua ni un segundo de esperanza" y ha puesto el foco en el recrudecimiento de su ofensiva contra Líbano, para pedir que "comprenda que la guerra no puede ser un sustituto de la política exterior".

En este contexto, ha llamado la atención sobre que "la historia" demuestra que "cada incursión terrestre de Israel en Líbano se termina saldando con un refuerzo" del partido-milicia chií Hezbolá, lo que redunda negativamente en la seguridad de Tel Aviv.

Así, ha reiterado que Líbano tendría que incluirse en el alto el fuego de dos semanas pactado por Estados Unidos e Irán en el marco de la escalada bélica en Oriente Próximo desencadenada por el ataque de Washington y Tel Aviv contra Teherán, que el propio ministro ha tildado de "frágil".

Albares ha hecho hincapié en que la situación de Líbano es una "atrocidad" y los bombardeos "masivos" de Israel "claramente" constituyen una violación del Derecho Internacional y el Derecho Internacional Humanitario. "Bombardear hospitales y a la población civil no es la forma de darle todas las oportunidades a la paz", ha avisado Albares.

ANIMA A IRÁN A SENTARSE EN ISLAMABAD

La exclusión de Líbano, donde han fallecido más de 300 personas y mil han resultado heridas en las últimas horas, de la tregua han llevado a Irán a declinar su participación en las conversaciones de paz con Estados Unidos que este sábado acoge la capital paquistaní, Islamabad. Requerido, Albares ha insistido en su petición sobre Líbano, pero también ha animado a Teherán a acudir a los contactos.

"Animo a Irán a participar de buena fe, a conseguir que el alto el fuego sea permanente y que dé paso a la paz", ha dicho el titular de la cartera de Exteriores, dejando claro que, a su juicio, "las dos cosas van juntas". "Animo a Irán a participar, pero, por supuesto, Líbano tiene que estar incluido", ha recalcado.

En esta línea, ha recalcado el apoyo de España a la mediación de Pakistán y ha urgido a las partes a "aprovechar" estas dos semanas de oportunidad para "la diplomacia y el diálogo", a pesar de los intentos de "aquellos, muchos y poderosos" de sabotear las conversaciones en Islamabad y la paz.

Por último, el ministro ha vuelto a poner sobre la mesa la postura de España respecto a la guerra de Irán: quiere el cese "definitivo" del ataque contra Irán; que terminen los lanzamientos de misiles y drones sobre países de Oriente Próximo por parte de Teherán; y la reapertura "libre y segura" del estrecho de Ormuz. Así, ha pedido a los grupos parlamentarios del Senado que apoyen y secunden al Gobierno en estos tres objetivos.