Emiratos Árabes Unidos reevaluará sus relaciones con los países vecinos tras los ataques de Irán

Emiratos Árabes Unidos ha anunciado este viernes que reevaluará sus relaciones con los países vecinos tras los ataques de Irán contra infraestructuras energéticas en la región en el marco de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel desde el pasado 28 de febrero.

"Con la confianza de quien han salido victorioso de una agresión traicionera, analizaremos cuidadosamente nuestras relaciones regionales e internacionales, identificando a nuestros socios clave, incluyendo el establecimiento de una estructura económica y financiera que fortalezca nuestro modelo", ha declarado el asesor presidencial Anwar Gargash en redes sociales.

Si bien ha resaltado que es "prematuro extraer lecciones del brutal ataque iraní", ha afirmado que una "revisión racional de las prioridades nacionales" es el "camino hacia el futuro". "Seguiremos consolidando el concepto de Estado que ha consagrado el éxito de Emiratos Árabes Unidos y su modelo, trabajando para fortalecer nuestra capacidad de proteger esta patria y defenderla", ha zanjado.

Emiratos ha tenido que hacer frente, como sus vecinos y socios del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, a reiterados bombardeos iraníes contra bases, instalaciones e intereses de Estados Unidos situados en su territorio, en el marco de las represalias tomadas por Irán por la ofensiva en curso.

En las primera horas de vigencia del alto el fuego entre las partes --mediado por Pakistán--, tanto Emiratos como Arabia Saudí y Kuwait denunciaron incidentes con drones y misiles iraníes, por lo que generó incertidumbre sobre el cumplimiento de la tregua pactada en medio de los intentos de hacer avanzar la vía diplomática.