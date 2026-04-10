El turismo representa cerca de la mitad del crecimiento del PIB de Uruguay en 2025

Montevideo, 9 abr (EFE).- El turismo explicó cerca de la mitad del crecimiento del producto interno bruto de Uruguay en el año 2025 y representó alrededor del 6,2 % de la actividad económica, generando más de 120.000 puestos de trabajo.

Así lo indica el primer monitor de la Cámara Uruguaya de Turismo, elaborado junto al Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social y presentado este jueves durante un evento llevado a cabo en la ciudad de Punta del Este.

Según detalla el documento, en el año 2025 hubo 122.000 personas con empleos vinculados al turismo, así como también más de 25.000 empresas.

Asimismo, el sector generó exportaciones 2.040 millones de dólares, lo que lo colocó en el cuarto lugar por detrás de la carne bovina, los servicios globales y la celulosa.

Por otra parte, Uruguay tuvo 3.604.488 visitantes, una cifra que supera su cantidad de habitantes. El destino más visitado fue el departamento (provincia) de Maldonado y el lugar más visitado allí fue Punta del Este, a donde llegaron 877.179 turistas.

Esta cifra la colocó por delante de Montevideo, ciudad que fue visitada por 876.317 personas. En tanto, 469.297 fueron al departamento de Colonia y 453.936 estuvieron en el litoral termal.

Los turistas que llegaron a Punta del Este gastaron allí 919 millones de dólares (promedio de 1.227 dólares cada uno) y los que estuvieron en Montevideo gastaron 498 millones de dólares (promedio de 569 dólares per cápita).

El gasto total durante el año 2025 por parte de los turistas fue de 2.040 millones de dólares.

Por otro lado, el monitor de la Cámara analizó las oportunidades del acuerdo Unión Europea-Mercosur y apuntó que este podría llevar a tener -entre otras cosas- más frecuencias aéreas, así como también una reducción de costos y demoras en insumos. EFE