El presidente de Taiwán denuncia el "bloqueo" del Parlamento al aumento del gasto militar

Taipéi, 10 abr (EFE).- El presidente de Taiwán, William Lai, denunció este viernes el "bloqueo" parlamentario a un presupuesto especial de defensa valorado en casi 40.000 millones de dólares, e instó al oficialismo y a la oposición a "dejar de lado sus diferencias" para aprobar la propuesta.

"Los partidos opositores han evitado deliberadamente asistir a las negociaciones entre gobierno y oposición, retrasando por motivos políticos un plan de fortalecimiento de la defensa que cuenta con un alto respaldo -cercano al 70 %- de la población", aseguró el mandatario a través de su cuenta de Facebook.

"Esto no solo debilita nuestra capacidad para proteger el país, sino que también puede generar dudas en la comunidad internacional sobre la determinación de Taiwán para defenderse", agregó.

El líder isleño se refería, concretamente, al plan del Ejecutivo de aumentar el gasto militar en 1,25 billones de dólares taiwaneses (unos 39.346 millones de dólares) para el período 2026-2033, una iniciativa que fue presentada ante el Parlamento en noviembre del año pasado y es respaldada por Estados Unidos.

Según Lai, el proyecto busca desarrollar el 'escudo de Taiwán' (un sistema de defensa aérea en capas similar a la 'cúpula de hierro' israelí), reforzar "integralmente" las capacidades de guerra asimétrica y cooperar con EE.UU. y países aliados para construir "una línea de defensa que proteja los valores de libertad y democracia".

La ratificación de este presupuesto permitiría reforzar las capacidades defensivas de Taiwán frente a China, cuyas "amenazas militares" contra la isla y otros países de la zona "han afectado gravemente la paz y la estabilidad regional" en los últimos años, recordó el mandatario.

"Frente a las amenazas militares externas y a los intentos de infiltración y división, hago un nuevo llamamiento a gobierno y oposición para que dejen de lado sus diferencias, porque la seguridad nacional no puede esperar y la defensa no admite recortes", aseguró.

Estas declaraciones se producen en plena visita a China de la líder de la oposición de Taiwán, Cheng Li-wun, quien, según medios locales taiwaneses, podría reunirse este viernes en Pekín con el mandatario chino, Xi Jinping.

Durante su viaje, Cheng, presidenta del Kuomintang (KMT), el principal partido opositor de la isla, ha insistido en la necesidad de retomar el diálogo con China para preservar la "paz" y lograr la "reconciliación" entre ambos lados del estrecho.

Lai, tachado de "independentista" y "alborotador" por las autoridades chinas, señaló en su publicación de Facebook que el pueblo taiwanés aspira a la paz, pero no debe albergar "fantasías" en torno a ella.

"La historia nos enseña que ceder ante regímenes autoritarios solo implica pagar el precio de la soberanía y la democracia, sin que ello traiga libertad ni paz. La paz debe sustentarse en la fuerza, y la fuerza requiere una inversión sostenida y prudente a largo plazo", sentenció. EFE