El precio del petróleo se acerca a 97 dólares, con las Bolsas europeas apuntando a ganancias en la apertura

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía cerca de un 0,8% en torno a las 8.15 horas de este viernes y se movía por encima de los 96,7 dólares por barril antes de la apertura de las Bolsas en Europa, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se encarecía casi un 0,6%, hasta los 98,4 dólares por barril.

La subida del precio del petróleo en las primeras horas de este viernes se produce tras las nuevas amenazas a Irán del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que abandone de inmediato cualquier posible cobro de tasas a los petroleros que transiten por el estratégico estrecho de Ormuz, tras supuestas "informaciones" no confirmadas sobre presuntas tarifas impuestas a las embarcaciones que deseen cruzar por ese enclave que conecta los golfos Pérsico y de Omán.

"Hay informaciones que indican que Irán está cobrando tasas a los petroleros que atraviesan el estrecho de Ormuz. Más les vale que no lo estén haciendo y, si lo están haciendo, más les vale que dejen de hacerlo ahora mismo", ha advertido el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social.

El cruce por este enclave que se constituye como uno de los principales puntos de estrangulamiento para el comercio, por el que pasa a diario cerca de una quinta parte de los suministros de petróleo y gas natural licuado del mundo, se ha mantenido bloqueado por Irán en represalia a la ofensiva lanzada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Teherán.

No obstante, en la noche del martes, al calor de la tregua pactada por dos semanas con Washington, la República Islámica anunció que permitiría el paso "seguro" pero controlado por el estrecho.

De hecho, la Guardia Revolucionaria iraní ha pedido a "todos los buques que tengan previsto transitar por el estrecho de Ormuz" a que sigan "rutas alternativas", una de entrada y otra de salida esbozadas por su propia Armada, para así evitar posibles minas antibuque en la zona principal de este paso.

Pese a todo, el presidente de Estados Unidos se ha mostrado este jueves "muy optimista" sobre la posibilidad de llegar a acuerdo de paz con Irán. Una delegación encabezada por su 'número dos', JD Vance, mantendrá desde este sábado conversaciones con Irán destinadas a poner fin al conflicto.

LAS BOLSAS EUROPEAS APUNTAN A APERTURAS POSITIVAS

En este contexto de cierto optimismo por el desarrollo de las conversaciones de paz, que tendrán lugar en territorio paquistaní, las principales Bolsas asiáticas registran repuntes en la jornada de este viernes.

En concreto, el Kospi surcoreano avanza casi un 1,5%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong sube un 0,7% y el Shenzhen chino se revaloriza cerca de un 2,7%. En Japón, el Nikkei gana un 1,8%.

En Estados Unidos, el índice Dow Jones y el Nasdaq cerraron este jueves en positivo, con avances del 0,6% y del 0,8%, respectivamente, aunque sus futuros apuntan, de momento, a pérdidas moderadas en la apertura de este viernes.

Por su parte, la mayor parte de las Bolsas europeas apuntan este viernes a aperturas negativas, en algunos casos de más de medio punto.

En España, el Ibex 35 partirá hoy de los 18.104 puntos tras cerrar el jueves con un ligero retroceso del 0,15%.