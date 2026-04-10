El opositor Hounkpè, el exministro "traidor" que quiere dar la sorpresa electoral en Benín

Nairobi, 10 abr (EFE).- El exministro de Cultura Paul Hounkpè busca dar la sorpresa en las elecciones presidenciales de este domingo en Benín como el único candidato opositor, si bien muchos lo consideran un "traidor" y amigo del oficialismo del presidente Patrice Talon, que completa su segundo y último mandato.

"Nuestro objetivo final es prestar servicios esenciales a la población, no criticar a quienes están en el poder", dijo el pasado diciembre en una entrevista Hounkpè, que concurre con Judicael Hounwanou como compañero de fórmula por las Fuerzas Cauris para un Benín Emergente (FCBE), considerada como oposición "moderada".

El exministro, de 56 años, se defendió así de las críticas de sus detractores en el campo de la oposición, que tildan su candidatura de una simple farsa para legitimar la victoria casi segura del delfín de Talon, el ministro de Economía y Finanzas, Romuald Wadagni.

Esas acusaciones se deben en parte a que, para conseguir el mínimo de apoyos parlamentarios requeridos para participar en los comicios, las FCBE -formadas en 2003 por el expresidente Thomas Boni Yayi (2006-2016)- alcanzaron un acuerdo con las dos fuerzas de la coalición presidencial que ocupan la totalidad de los 109 escaños de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) y las 77 alcaldías del país.

La Unión Progresista para la Renovación (UPR) y el Bloque Republicano (BR) consiguieron ese dominio en las elecciones legislativas y locales del pasado enero, al ser los únicos dos partidos que superaron el umbral del 20 % de los votos en cada una de las 24 circunscripciones del territorio nacional, establecido por una reforma del Código Electoral impulsada por el Gobierno de Talon.

Ese umbral dejó fuera a Los Democrátas (LD), considerada por muchos como la auténtica oposición en el país, frente a la "moderación" de Hounkpè y Hounwanou, en un contexto de restricción de las libertades que ha dificultado la participación política en los últimos años.

Esta no es la primera vez que el exministro de Cultura participa en la carrera electoral: ya lo hizo en las elecciones de 2021, cuando concurrió como candidato a la vicepresidencia acompañando al aspirante presidencial Alassane Soumanou.

De la enseñanza a la política

Nacido en Bopa (sur) en 1970, Hounkpè empezó su carrera como profesor, antes de entrar en el mundo de la política local como alcalde de su ciudad natal, un cargo que ejerció entre 2008 y 2015.

Ese año fue nombrado como ministro de cultura por el entonces presidente Yayi y en 2019 se convirtió en secretario ejecutivo nacional de las FCBE, después de que el partido atravesara una crisis interna.

En 2021, fue nombrado por el Gobierno como "líder de la oposición", un cargo simbólico y sin poder real.

En esta ocasión, el exministro concurre bajo el lema de campaña "Reconstruir juntos el orgullo beninés", con promesas como la descentralización del desarrollo industrial del país y propuestas en ámbitos variados, desde la educación hasta la salud, pasando por la economía y el empleo juvenil.

"Nos encontramos ante un gran punto de inflexión. La historia de nuestro país va a cerrar una página y abrir otra. Desde 2019, nos han llamado de todo. En realidad, los que han traicionado son aquellos que están abandonando la oposición para pasarse al bando del Gobierno", afirmó el exministro recientemente en un mitin electoral.

Hounkpè tendrá que convencer a los benineses de que, a pesar de estas sospechas de connivencia con el oficialismo, es capaz de liderar el país en un contexto marcado por la tensión política causada por el intento de golpe de Estado del pasado diciembre y la creciente amenaza yihadista en el norte. EFE