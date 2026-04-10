El ministro de Defensa paquistaní borra mensaje insultando a Israel antes de negociaciones

Islamabad, 9 abr (EFE).- El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, eliminó este viernes una publicación en la que llamaba a Israel "una maldición para la humanidad", en un momento en el que Islamabad se prepara para acoger las negociaciones de paz entre Irán y EEUU.

"Israel es un mal y una maldición para la humanidad. Mientras se llevan a cabo conversaciones de paz en Islamabad, se está cometiendo un genocidio en el Líbano", escribió Asif en X.

El mensaje fue recibido con indignación por parte del Gobierno de Israel, el cual afirmó que "esta declaración no puede tolerarse de ningún gobierno, y menos aún de uno que se proclama árbitro neutral de la paz", respondió la Oficina del Primer Ministro de Israel en X.

Pakistán logró mediar este miércoles una tregua de 14 días entre EE.UU. e Irán, pero Israel ha continuado sus ataques en Líbano con el argumento de que el país no está recogido dentro del cese al fuego.

Esos ataques han llevado a Irán a decidir que no participará en las negociaciones con Estados Unidos en Pakistán para poner fin a la guerra hasta que no se aplique el alto el fuego en el Líbano, informaron este viernes las agencias Fars y Tasnim, ambas vinculadas con la Guardia Revolucionaria.

La discusión sobre si deben cesar los ataques en Líbano ha puesto en vilo las negociaciones proyectadas para este sábado en Islamabad.

El primer ministro, Shehbaz Sharif, junto a su vice primer ministro y titular de Exteriores, Ishaq Dar, han intensificado en las últimas horas su ofensiva diplomática para tratar de salvar el proceso de paz y consolidar una hoja de ruta de diez puntos que ponga fin a la guerra.

No es la primera vez que se han borrado mensajes en medio de los preparativos para las negociaciones en Islamabad. Este jueves, el embajador de Irán en Pakistán, Reza Amiri Moghadam, retiró el anuncio oficial en el que confirmaba la llegada de una delegación de su país a Pakistán.

La publicación fue eliminada apenas unas horas después, sin que la delegación diplomática iraní haya aclarado si el viaje de los negociadores sigue en pie o si ha sido pospuesto. EFE