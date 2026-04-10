El IPC de China se moderó al 1% en marzo, pero los precios industriales subieron por primera vez desde 2022

El índice de precios de consumo (IPC) de China registró el pasado mes marzo una subida interanual del 1%, desacelerándose así tres décimas respecto del mes anterior, mientras que el índice de precios de producción (IPP) repuntó al 0,5%, su primera lectura positiva en 41 meses, como consecuencia del impacto de la subida del petróleo a raíz del conflicto en Oriente Próximo.

Según la Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China, la tasa de inflación subyacente, que descuenta la volatilidad de la energía y de los alimentos frescos, se situó en marzo en el 1,1% interanual.

De su lado, los precios registraron en marzo una caída del 0,7% en cifras mensuales, después del incremento del 1% en febrero.

De este modo, en los tres primeros meses de 2026 la tasa de inflación de China promedió un 0,9%.

Por otro lado, la oficina estadística china ha indicado que el IPP se situó en marzo en el 0,5%, después de la caída del 0,9% registrada en febrero, lo que supone la primera lectura positiva del dato en 41 meses.

A nivel mensual, la inflación industrial registró en marzo una subida del 1%, el mayor avance en 48 meses, acelerándose desde el 0,6% de febrero y acumulando seis meses consecutivos en positivo, principalmente como resultado de la subida del precio de los hidrocarburos a raíz de la guerra en Irán.

A este respecto, Dong Lijuan, jefe de Estadística de la División Urbana de ONE, atribuyó el repunte del IPP a "factores importados internacionales".

"Entre los principales sectores, influenciados por el fuerte aumento de los precios internacionales del petróleo crudo y otros productos, las industrias nacionales relacionadas con el petróleo experimentaron rápidos incrementos de precios", explicó Dong Lijuan.