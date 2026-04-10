El Gobierno convoca más de 1,9 millones en ayudas a entidades locales para el control de colonias felinas en 2026

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha convocado subvenciones a entidades locales, destinadas a mejorar e impulsar el control poblacional de colonias felinas, con una cuantía máxima de 1.950.000 euros.

Según la resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), las subvenciones se destinan a financiar proyectos dirigidos a impulsar el control poblacional de colonias felinas mediante "el método ético de captura, esterilización y retorno (en adelante, CER), con el objeto de disminuir los riesgos de extensión de enfermedades, mejorar las condiciones de vida y alimentación de los animales que las componen, así como promover la formación y concienciación de la población".

Los proyectos deberán incluir alguna de las siguientes categorías: Implantación del método CER, para la realización de cirugías de esterilización que disminuyan la extensión y proliferación de colonias felinas; tratamientos veterinarios de los individuos de las colonias felinas; mejora de las condiciones de vida y alimentación de los individuos de las colonias felinas; o formación del personal municipal o concienciación de la población en el respeto a las colonias felinas.

Podrán ser beneficiarios de las ayudas los ayuntamientos que cuenten con un programa de gestión ética de colonias felinas aprobado por la entidad local; las diputaciones provinciales y forales, los cabildos y consejos insulares, las comarcas, las mancomunidades, u otras entidades que agrupen varios municipios, siempre que los municipios en los que se plantee la actuación o proyecto dispongan de un programa de gestión ética de colonias felinas aprobado por la entidad local correspondiente.

Se podrán subvencionar proyectos con una cuantía mínima solicitada de 10.000 euros y máxima de 80.000 euros, según la resolución recogida por Europa Press.

Asimismo, detalla que solo podrá presentarse una única solicitud por entidad, ya sea de forma individual o formando parte de una agrupación. La participación de una misma entidad en más de una solicitud dará lugar a la inadmisión de todas ellas.

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 11 de junio y deberán presentarse por medios electrónicos a través de la sede electrónica del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.