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El Estrella Roja y el brasileño Dos Santos separan sus caminos

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Redacción Deportes, 10 abr (EFE).- El Estrella Roja serbio, club que compite en la Euroliga, anunció este viernes la rescisión de contrato de "mutuo acuerdo" con el base brasileño Yago Dos Santos.

De esta forma, el jugador pone punto final a su etapa en el club de Belgrado por segunda vez en su carrera. El pasado verano, la entidad informó de su salida en agosto para, un par de meses después, anunciar de nuevo su incorporación.

Ahora, el brasileño sale definitivamente, a falta de una sola jornada para el fin de la fase regular de la Euroliga, donde el equipo es actualmente noveno en puestos de 'play-in'.

"De mutuo acuerdo, el Estrella Roja ya no tiene ninguna obligación financiera con el base brasileño, quien tenía contrato con el club hasta el final de la temporada 2026-2027. Por otro lado, Dos Santos es completamente libre de elegir un nuevo entorno", detalló el club en su web.

Dos Santos promedió esta temporada 2,6 puntos, 2,2 asistencias y 1,5 de valoración en 10:45 minutos de juego y no formará parte de la convocatoria del técnico Sasha Obradovic para el partido del próximo jueves en el Movistar Arena ante el Real Madrid.

El base llegó al equipo serbio en 2023 procedente del Ulm alemán. Se convirtió en el primer jugador brasileño en la historia del Estrella Roja y ganó una liga ABA, dos Copas Korac y un campeonato de Serbia. EFE

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