El dueño de Uniqlo sube un 11,99% y cotiza en máximos históricos tras anticipar un ejercicio récord

Las acciones de Fast Retailing, matriz de la firma japonesa de moda Uniqlo, han concluido la sesión del viernes en la Bolsa de Tokio con una subida del 11,99%, que impulsaba su cotización a un máximo histórico de 75.540 yenes (407 euros) al cierre de la jornada, después de que la empresa presentara sus cuentas del primer semestre de su ejercicio fiscal, en el que espera lograr "un desempeño récord".

De este modo, las acciones de la firma textil japonesa acumulan una revalorización de más del 32% en lo que va de año.

La fuerte subida de la cotización de la compañía se produce después de que la matriz de Uniqlo informara de que cerró su primer semestre fiscal --de septiembre a febrero-- con un beneficio neto atribuido de 279.290 millones de yenes (1.509 millones de euros), lo que supone un 19,6% más respecto del mismo periodo del ejercicio anterior.

En lo que respecta a su facturación, en los seis primeros meses de su ejercicio fiscal las ventas de la compañía alcanzaron un total de 2,05 billones de yenes (11.080 millones de euros), lo que supone un 14,5% más que un año antes.

Por segmentos, las ventas de Uniqlo en Japón reportaron a la empresa 581.700 millones de yenes (3.143 millones de euros), un 7,4% más, mientras que los ingresos internacionales de Uniqlo sumaron 1,24 billones de yenes (6.700 millones de euros), un 22,4% más.

De su lado, la cifra de negocio de la marca GU alcanzó en el semestre un total de 168.400 millones de yenes (910 millones de euros), un 1,6% por encima de los ingresos contabilizados un año antes.

De cara al conjunto del ejercicio en curso, que concluirá en agosto de 2026, la multinacional volvió a revisar a alza sus expectativas y ahora espera alcanzar una cifra de negocio de 3,9 billones de yenes (21.070 millones de euros), un 14,7% más que un año antes y un 2,5% más de lo previsto hace tres meses.

Asimismo, Fast Retailing ha elevado un 6,7% su proyección de beneficio neto atribuido, que sube a 480.000 millones de yenes (2.594 millones de euros), un 10,9% más que en el ejercicio anterior.

"En el ejercicio fiscal 2026, Fast Retailing Group espera alcanzar un desempeño récord", indicó la empresa, cuyas estimaciones incorporan cierto impacto derivado de la situación en Oriente Próximo, en función de factores como el aumento de los costes de transporte en algunos mercados, aunque subrayó que ya había avanzado en la producción y adoptado medidas en materia de transporte, "por lo que no se prevé un impacto significativo desde la perspectiva de la producción y la logística".