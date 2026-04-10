El brent, tras una apertura levemente alcista, sube más del 2 % hasta los 98 dólares

Madrid, 10 abr (EFE).- El petróleo brent para entrega en junio, que comenzó la jornada de este viernes con leves ascensos, amplía la subida por encima del 2 % en el mercado de futuros de Londres, pendiente de las tensiones en Oriente Medio y del inicio, previsto para este sábado, de las negociaciones de paz entre EE.UU. e Irán.

A las 11 horas, el brent, el crudo de referencia de Europa, sube 2,26 %, hasta los 98,21 dólares, mientras que el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) se revaloriza el 2,52 %, hasta los 100,34 dólares el barril antes de la apertura oficial del mercado en Estados Unidos.

El mercado sigue pendiente este viernes de las tensiones en Oriente Medio, que amenazan el alto el fuego de dos semanas que fue pactado el pasado martes por Estados Unidos e Israel.

Y ello, mientras se mantienen las restricciones en el estrecho de Ormuz, y a la espera de que este fin de semana, Estados Unidos e Irán comiencen las negociaciones para la paz.

Estaba previsto que Irán y Estados Unidos comenzasen dichas negociaciones mañana en Pakistán, país que ejerce de mediador entre ambos, pero el Gobierno iraní ha asegurado que las conversaciones dependen de que el alto el fuego se extienda al Líbano, que ha sufrido duros ataques israelíes en los últimos días.

"La celebración de conversaciones para poner fin a la guerra depende del cumplimiento por parte de Estados Unidos de los compromisos de alto el fuego en todos los frentes, especialmente en el Líbano", dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, en unas declaraciones recogidas por la agencia Tasnim

Asimismo, en este contexto, la petrolera francesa TotalEnergies ha anunciado el cierre temporal de la refinería de Arabia Saudí SATORP, que controla junto a la empresa estatal saudí Aramco, tras los daños que ha sufrido la instalación en los ataques de esta semana. EFE