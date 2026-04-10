Ejército sueco asegura que siguen a un submarino ruso en aguas del estrecho de Kattegat

Berlín, 10 abr (EFE).- Cazas del Ejército de Suecia identificaron este viernes a un submarino ruso en el estrecho de Kattegat, entre la costa del oeste sueco y Dinamarca, y junto a aliados siguen actualmente la ruta de la nave.

"Cazas suecos están siguiendo un submarino ruso en el Kattegat este viernes", indicaron en un comunicado las Fuerzas Armadas de Suecia, donde precisaron que los aviones movilizados eran sistemas JAS 39 Gripen en lo que calificaron como una "acción rutinaria".

Esos aviones interceptaron al submarino ruso, identificado como un vehículo de la clase Kilo.

"Junto con sus aliados, las Fuerzas Armadas suecas están siguiendo de cerca la trayectoria del submarino hacia el mar Báltico", precisó el comunicado castrense. EFE