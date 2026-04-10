EEUU convoca al embajador de Irak para condenar los "ataques terroristas" de milicias proiraníes a su diplomacia

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha convocado este jueves al embajador iraquí Nizar Jirulá "para expresar la enérgica condena del Gobierno estadounidense a los atroces ataques terroristas" de milicias iraquíes proiraníes "contra personal e instalaciones diplomáticas estadounidenses", al calor de lo que la cartera ha denunciado como una "emboscada" este miércoles "contra diplomáticos estadounidenses en Bagdad".

"El subsecretario de Estado, Christopher Landau, ha convocado hoy (jueves) al embajador iraquí Nizar Jirulá para expresar la enérgica condena del Gobierno estadounidense a los atroces ataques terroristas perpetrados por milicias afines a Irán desde territorio iraquí contra personal e instalaciones diplomáticas estadounidenses, incluyendo la emboscada del 8 de abril contra diplomáticos estadounidenses en Bagdad", reza el comunicado firmado por el portavoz adjunto de la cartera diplomática, Tommy Pigott.

Estos ataques, ha denunciado el 'número dos' de Marco Rubio, "se suman a cientos de atentados en las últimas semanas contra ciudadanos estadounidenses, instalaciones diplomáticas e intereses comerciales, así como contra países vecinos de Irak, instituciones iraquíes y civiles, incluso en la región del Kurdistán iraquí".

Landau, apunta el mencionado comunicado, "ha reconocido los esfuerzos de las Fuerzas de Seguridad iraquíes para responder a estos ataques terroristas", pero, al tiempo, ha criticado su "incapacidad" para "prevenirlos", denunciando asimismo que "algunos elementos vinculados a él continúan brindando cobertura política, financiera y operativa a las milicias".

El subsecretario de Estado, que podría estar aludiendo a la gran coalición de milicias proiraníes del país, las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) --firmemente enraizadas en el aparato de seguridad nacional--, ha advertido de que la situación que denuncia "perjudica la relación entre Estados Unidos e Irak".

Por último, el segundo de a bordo de la diplomacia estadounidense ha subrayado al embajador iraquí que "Estados Unidos no tolerará ataques contra sus intereses" y que espera que el Ejecutivo iraquí "tome de inmediato todas las medidas necesarias para desmantelar los grupos milicianos alineados con Irán en Irak".

La conversación entre Landau y Jirulá, cuya oficina no se ha pronunciado al respecto, ha tenido lugar poco después de que el propio Departamento de Estado norteamericano haya condenado el asalto efectuado esta semana al Consulado de Kuwait en Basora, en el sur de Irak, que tuvo lugar después de que un proyectil impactara en la localidad matando a cinco personas, acusando del mismo a milicias proiraníes presentes en territorio iraquí.