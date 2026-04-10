Ecuador sube al 100% los aranceles a importaciones de Colombia por falta de medidas en seguridad fronteriza

Ecuador ha elevado este jueves al 100% los aranceles a las importaciones desde Colombia alegando una "falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza", duplicando así la tasa establecida previamente en el 50% desde el próximo 1 de mayo de 2026 y derivando en nuevas tensiones entre los presidentes de ambos países, el ecuatoriano, Daniel Noboa, y el colombiano, Gustavo Petro.

"Tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia, Ecuador se ve en la obligación de adoptar acciones soberanas. En ese marco, a partir del 1 de mayo, se dispone el incremento de la tasa de seguridad a las importaciones provenientes de Colombia, pasando del 50% al 100%", ha anunciado en un comunicado el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones ecuatoriano.

La cartera ha defendido que la decisión está basada "en criterios de seguridad nacional" y que "busca reforzar la corresponsabilidad en una tarea que debe asumirse de manera conjunta para enfrentar la presencia del narcotráfico en la frontera".

"Para Ecuador, la seguridad, así como la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, son una prioridad innegociable. Esta medida reafirma el compromiso del país de proteger a sus ciudadanos y resguardar la integridad de su territorio", ha manifestado.

Al calor del anuncio, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha alegado que "no se puede llegar a acuerdos con quien no tiene el mismo compromiso para luchar contra el narcoterrorismo". Asimismo, ha defendido la decisión de elevar los aranceles, argumentando que desde que su Ejecutivo tomó la medida, "en la frontera norte las muertes violentas se redujeron en un 33%".

"En el futuro, se podrá conversar con un gobierno que sí esté comprometido con combatir la delincuencia y el narcotráfico", ha manifestado Noboa, apuntando así a unas elecciones en las que el candidato presidencial de la coalición de izquierda Pacto Histórico a la que pertenece Petro, Iván Cepeda, se enfrenta principalmente al candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella y a la conservadora Paloma Valencia, cuyos electorados podrían confluir más entre sí que con el oficialismo de cara a una posible segunda vuelta.

Por su parte, Gustavo Petro ha calificado el nuevo aumento arancelario de "monstruosidad" y ha aseverado que "es el fin del Pacto Andino para Colombia". "Nada hacemos ya allí", ha manifestado el mandatario colombiano en alusión al bloque económico y político al que también pertenecen Bolivia y Perú y que funciona en la actualidad bajo el nombre Comunicad Andina.

Asimismo, ha afirmado que la ministra de Exteriores, Rosa Villavicencio, "debe iniciar el paso en el Mercosur a ser socios plenos y dirigirnos hacia el Caribe y Centroamérica con más fuerza".

Además, tras las palabras de su homólogo ecuatoriano, Petro ha declarado en una extensa publicación en redes sociales que su embajadora en Ecuador debe volver "de inmediato" a Colombia y que "el próximo consejo de ministros se realizará en un punto de la frontera con Ecuador".

"Insulta el presidente del Ecuador al Gobierno colombiano que ha incautado más cocaína en toda la historia del mundo", ha afeado, al tiempo que ha pedido a Noboa que "respete" a los "más de 200.000 colombianos (que) han sido asesinados por el narcotráfico", así como los "más de 15.000 policías colombianos" también muertos en la lucha contra las drogas.