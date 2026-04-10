Drones sobrevuelan casa de exreina Beatriz y otras instalaciones sensibles en Países Bajos

La Haya, 10 abr (EFE).- Varios drones no identificados sobrevolaron la residencia de la princesa Beatriz de Países Bajos, exreina neerlandesa, y otras instalaciones consideradas sensibles, entre ellas un cuartel de la policía militar y una bóveda de oro del banco central neerlandés.

Los incidentes tuvieron lugar el pasado 22 de noviembre, cuando al menos tres drones fueron detectados sobre el castillo de Drakensteyn, en Lage Vuursche, donde reside la antigua reina, y sobre el complejo militar de Camp New Amsterdam, en Huis ter Heide, informó este viernes el diario neerlandés AD.

De acuerdo con documentos oficiales a los que accedió el medio, tanto la Gendarmería neerlandesa como la Policía confirmaron la presencia de los drones y abrieron una investigación, que no ha dado resultados hasta el momento.

“Estamos investigando, pero no hay nada aún. No se ha detenido a nadie”, indicó un portavoz de la Gendarmería, que subrayó que el origen y el objetivo de los vuelos siguen siendo desconocidos.

Además de la residencia de la princesa, los drones sobrevolaron una de las instalaciones más sensibles del país.

En Camp New Amsterdam se encuentra una unidad especial encargada de la protección de altos cargos, y una bóveda altamente segura del Banco Central de Países Bajos, donde se almacenan miles de lingotes de oro y reservas de efectivo, con un valor total de unos 15.000 millones de euros.

Los vuelos coincidieron con otros incidentes registrados ese mismo fin de semana sobre bases aéreas militares en Eindhoven y Volkel, así como sobre una importante instalación de gas en el este del país, lo que ha alimentado las sospechas de una posible acción coordinada.

Las autoridades neerlandesas no descartan distintos escenarios, desde el uso recreativo ilegal hasta actividades delictivas o incluso acciones vinculadas a actores extranjeros.

En meses anteriores, se habían producido incidentes similares en otros países europeos como Alemania, Dinamarca y Bélgica.

Las fuerzas armadas neerlandesas han acelerado la adquisición de sistemas de defensa antidrones, incluidos radares especializados, equipos de interferencia y tecnologías para neutralizar aeronaves no tripuladas.

El Gobierno neerlandés prevé invertir entre 1.250 y 3.000 millones de euros en reforzar estas capacidades en los próximos años.

Por el momento, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar si existe una amenaza para la seguridad nacional. EFE