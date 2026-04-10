Detenido en India radical sij que mató a una influencer por publicar contenido "inmoral"

Nueva Delhi, 10 abr (EFE).- La Policía india arrestó este viernes a un hombre que se presenta como radical del sijismo, acusado del asesinato de Kanchan Kumari, una influencer de la región de Punyab cuyo cuerpo fue hallado estrangulado en junio de 2025.

"El 11 de junio de 2025, el acusado, junto con tres cómplices, secuestró y asesinó a la víctima y abandonó su cuerpo en un automóvil estacionado en el Hospital Adesh, en Bathinda. Sus cómplices ya han sido arrestados en relación con el caso", declaró en X el Director General de la Policía de Punjab, Gaurav Yadav, este viernes.

El sospechoso, Amritpal Singh Mehron, llegó al aeropuerto de Nueva Delhi tras ser extraditado desde Dubái, donde permanecía prófugo desde que se cometió el crimen.

Dos de los cómplices arrestados confesaron que el móvil fue el contenido de la joven en sus redes, el cual consideraban "inmoral" y ofensivo para el sijismo, una religión con fuerte presencia en la región, según han informado medios locales.

En concreto, recriminaban a la influencer, de familia no sij, el uso del apellido "Kaur" y otros símbolos religiosos en vídeos de estética sensual.

Según la investigación, los agresores atrajeron a Kumari mediante un falso contrato publicitario para un concesionario de coches.

El principal sospechoso, a quien la justicia declaró oficialmente prófugo en febrero, llegó a publicar vídeos desde el extranjero atribuyéndose el asesinato como una medida de "honor" religioso.

Según informes de la policía local, Mehron lideraba un grupo autodenominado 'Qaum De Rakhe' (Protectores de la Comunidad), una organización dedicada a la vigilancia moral en redes sociales bajo el pretexto de proteger la identidad religiosa.

Mehron deberá enfrentar ahora cargos por asesinato, secuestro y conspiración criminal tras haber huido del país horas después de que se encontrara el cadáver de la joven en el asiento trasero de su propio vehículo. EFE