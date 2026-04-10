Bogotá, 10 abr (EFE).- Colombia elevará del 30 % al 100 % los aranceles a las importaciones de Ecuador en respuesta a la decisión del país vecino de subir del 50 % al 100 % la "tasa de seguridad" impuesta por la Administración del presidente Daniel Noboa, en una nueva escalada de la guerra comercial que los enfrenta.

La ministra de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) de Colombia, Diana Marcela Morales, aseguró que se tomó esa decisión porque el Ejecutivo ha "agotado todos los esfuerzos diplomáticos y mantenido abiertos los canales del diálogo con el Gobierno de Ecuador buscando una salida que beneficie a los dos países, a los empresarios, pero sobre todo a las comunidades de ambos lados de la frontera".

"Sin embargo, no hemos logrado respuesta positiva y por el contrario la administración del presidente Noboa anuncia un endurecimiento en el frente comercial", añadió Morales. EFE

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