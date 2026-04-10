China llama a la contención ante la incertidumbre por el alto el fuego en Irán

Pekín, 10 abr (EFE).- China aseguró este viernes que los acuerdos de alto el fuego deben "contribuir a apagar los conflictos" e instó a mantener la calma y la contención ante la incertidumbre sobre el alto el fuego en Irán después de que el país persa declarase que no negociará si no se aplica al Líbano.

La portavoz de la Cancillería china Mao Ning instó hoy en rueda de prensa a que las partes implicadas en el conflicto resuelvan las disputas por vías políticas y diplomáticas, mantengan la calma y la contención y promuevan una desescalada de la situación.

Mao aseveró que "los acuerdos de alto el fuego deben contribuir a apagar los conflictos en la región y a restaurar la paz y la estabilidad".

Las declaraciones se producen después de que Israel lanzara el miércoles bombardeos a gran escala contra más de un centenar de objetivos en Líbano en apenas diez minutos, coincidiendo con la tregua de dos semanas acordada entre Washington y Teherán para facilitar negociaciones de paz en Pakistán.

Tras la incertidumbre de si este país estaba incluido o no en el acuerdo, Irán aseguró este viernes que no participará en las negociaciones con Estados Unidos en Pakistán para poner fin a la guerra hasta que se aplique el alto el fuego en el Líbano.

China ha pedido desde el inicio del conflicto, que ya se alarga más de un mes, evitar una escalada y ha defendido que la solución pasa por el diálogo, al tiempo que alertó del impacto de la guerra sobre la economía global y la seguridad energética. EFE