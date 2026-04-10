Brasil presenta un proyecto de ley para crear Terrabras, empresa estatal para extraer tierras raras

El diputado del Congreso Nacional de Brasil Rodrigo Rollemberg ha presentado un proyecto de ley para crear una empresa estatal dedicada a la extracción de tierras raras y minerales críticos que se llamaría Terrabras.

La razón social completa sería Terras Raras Brasileiras, S.A. y operaría a semejanza de la petrolera estatal Petrobras, por lo que su estructura accionarial podría estar abierta a empresas privadas, bancos de desarrollo y fondos soberanos. El Estado brasileño retendría una participación mínima para asegurarse su control.

Según los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) recabados en 2023, Brasil es el tercer país del mundo con mayores reservas de tierras raras, con 21 millones de toneladas métricas, solo por detrás de China (44 millones) y Vietnam (22 millones). Sin embargo, quedaría por delante de grandes potencias como Rusia (10 millones), India (6,9 millones) o EE.UU. (1,8 millones).

El Gobierno de Brasil pretendería, así, construir una cadena de suministros completamente integrada en torno a las tierras raras para disputarle a China la hegemonía que tiene en este campo.

Además, Rollemberg ha defendido pasar a la acción tras señalar que la "injerencia extranjera" en el sector minero brasileño "ya está en marcha" después de que la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USDFC) prestase 565 millones de dólares (481,7 millones de euros) a Serra Verde, única empresa del país que extrae tierras raras. El acuerdo contempla que Washington se haga con una participación en la firma.