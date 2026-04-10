BBVA financia con 500 millones a Envision Energy para apoyar su expansión en Europa, Asia y América Latina

El banco BBVA ha puesto a disposición de Envision Energy un programa de financiación de proveedores por valor de 500 millones de euros para impulsar la expansión del negocio de la tecnológica china en Europa, Asia y América Latina.

El préstamo, acordada por la división mayorista del banco vasco que ofrece servicios financieros especializados a grandes corporaciones, BBVA Corporate & Investment Banking (BBVA CIB), permite a los clientes de la empresa asiática "acceder a soluciones de financiación, optimizar su capital circulante y ampliar los plazos de pago, al tiempo que facilita a sus proveedores el acceso anticipado y flexible a la liquidez de sus facturas", tal y como ha destacado la entidad financiera presidida por Carlos Torres en un comunicado.

En este sentido, BBVA actúa dentro de este programa como intermediario financiero, equilibrando las necesidades de liquidez de los proveedores y la flexibilidad de pago de la empresa en una cadena de suministro global "crucial para el despliegue de tecnologías renovables", defienden desde el banco vasco.

Para ello, la división mayorista de BBVA ofrece a Envision Energy una solución integral que combina múltiples productos. Así, la estructura del plan permite identificar oportunidades de financiación en fases tempranas y aportar asesoramiento de valor añadido a los clientes de la tecnológica china hasta el cierre financiero, según ha acreditado la compañía.

"En BBVA CIB somos pioneros en el desarrollo de soluciones innovadoras para la financiación de proveedores, con un firme compromiso con la sostenibilidad y el impulso de la transición energética global. Este acuerdo refuerza además nuestro apoyo a la expansión internacional de compañías como Envision Energy, referentes en el desarrollo de tecnologías limpias", ha afirmado la responsable de Global Transaction Banking en BBVA CIB, Eva Rubio.

Por su parte, el vicepresidente senior de Envision Energy y responsable de las regiones de Europa y América Latina, Henry Peng, ha destacado que "la transición energética global requiere no solo de innovación tecnológica, sino también de soluciones financieras con visión de futuro que permitan acelerar su despliegue a escala".

En este contexto, Peng ha reconocido que al combinar tecnologías avanzadas de energía limpia con soluciones financieras innovadoras mediante programas como este, se contribuye a "acelerar la transición hacia un sistema energético de cero emisiones netas y una nueva era de prosperidad sostenible".