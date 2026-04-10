Avanza el proceso de extradición de alias 'Topo', cabecilla del grupo criminal ecuatoriano Los Choneros, a EEUU

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador ha emitido este jueves un auto de procesamiento de extradición contra el ciudadano ecuatoriano Darío Javier P.N., alias 'Topo', quien es considerado uno de los cabecillas de la organización criminal de Los Choneros y ha sido requerido por la Justicia de Estados Unidos por supuesto tráfico internacional de drogas y armas.

"Con esta decisión judicial avanza el trámite de extradición", ha precisado la CNJ en un comunicado en el cual ha añadido que, como parte del procedimiento regular, se ha requerido al Estado solicitante "la remisión de las garantías correspondientes" en pro del "avance de la causa".

A renglón seguido, el tribunal se ha reafirmado en su "estricto apego al debido proceso", así como en la "cooperación internacional eficaz para combatir el crimen transnacional, garantizando la correcta aplicación de la normativa constitucional y legal vigente".

Peñafiel, quien ha sido requerido por un tribunal de Nueva York, ha sido perfilado por las autoridades policiales, según recoge el diario digital Primicias, como mano derecha de José Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito', jefe de Los Choneros que fue extraditado en julio de 2025 para comparecer ante un tribunal estadounidense por cargos de tráfico de drogas y de armas.

El anuncio de la CNJ llega días después de que alias 'Topo' rechazara la extradición a Estados Unidos, alegando en la audiencia telemática celebrada desde la cárcel del Encuentro no conocer la petición de extradición que enfrentaba y, seguidamente, no consintiendo el procedimiento.

El engrilletado pendiente de excarcelación fue arrestado en septiembre de 2025, habiendo sido previamente detenido en hasta cuatro ocasiones, pero siendo liberado bajo "medidas sustitutivas de presentación periódica cada ocho días", según precisó entonces el Ministerio del Interior del país andino en un comunicado.

Además de ser cabecilla del grupo armado de Los Choneros, alias 'Topo' tiene "estrechos vínculos" con el grupo armado colombiano de las disidencias de las FARC 'Frente Carolina Ramírez', de acuerdo con las informaciones difundidas por la cartera de Interior.

Cabe recordar que en Ecuador rige desde 2024 el estado de 'conflicto armado interno' con el cual el presidente, Daniel Noboa, pretende poner coto al crimen organizado, catalogando a este tipo de organizaciones criminales como grupos terroristas.