Autoridades buscan la certificación de Venezuela como territorio libre de fiebre aftosa

Caracas, 10 abr (EFE).- Autoridades del Gobierno de Venezuela y del sector privado firmaron este viernes un plan para lograr la certificación del país como territorio libre de fiebre aftosa, una enfermedad viral grave que afecta al ganado, incluyendo bovinos, porcinos y otros.

En un video compartido a la prensa, Diego Vialli Dos Santos, asesor del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y Salud Pública Veterinaria de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), indicó que el plan plantea una hoja de ruta a través de la vacunación de animales.

"Venezuela es la última frontera en nuestro continente que necesitamos trabajar para lograr la certificación (como país libre de fiebre aftosa)", manifestó Vialli.

Sobre la enfermedad, alertó que tiene un impacto "muy fuerte" en el comercio internacional y en la seguridad alimentaria de la sociedad porque afecta la producción de carne y leche.

Por su parte, el presidente de la Fundación Venezolana de Servicios de Salud Animal (Funvessa), José Labrador, pidió a los productores del país comprometerse con la vacunación masiva de animales para lograr el certificado.

Según indicó el director nacional de salud animal integral del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (Insai), Wilmer Alcázar, el primer ciclo de vacunación inicia el próximo 1 de mayo, sin precisar más detalles al respecto.

Alcázar aseguró que Venezuela tiene 13 años sin incidencia de fiebre aftosa, pero que tiene que "transitar en una última fase" de hacer los estudios técnicos, científicos y demostrar ante los organismos internacionales que el virus no circula en los rebaños del país y tener una certificación internacional.

El acuerdo fue suscrito en la sede de la OPS en Caracas por representantes del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y Salud Pública Veterinaria, del Ministerio de Agricultura, Funvessa y el Insai, según una nota de prensa.

De acuerdo a la OPS, la fiebre aftosa es "altamente contagiosa y conlleva importantes consecuencias socio-económicas, con pérdidas que pueden superar los 20 billones de dólares anuales en países afectados".

"La fiebre aftosa está asociada a graves problemas sociales, especialmente en las poblaciones más vulnerables", señala la organización en su página web. EFE

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