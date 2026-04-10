Aumentan a cerca de 160 los muertos por las lluvias torrenciales e inundaciones en Afganistán

El balance de muertos a causa de las inundaciones registradas desde finales de marzo en Afganistán ha aumentado a cerca de 160, según han confirmado las autoridades instauradas por los talibán en agosto de 2021, que han afirmado que además hay cerca de una decena de desaparecidos.

"Desde el 21 de marzo, lamentablemente, 157 personas han perdido la vida, 229 han resultado heridas y nueve permanecen desaparecidas en todo el país a causa de las lluvias, inundaciones, nevadas, terremotos y deslizamientos de tierra", ha indicado la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán a través de un mensaje en redes sociales.

Asimismo, ha indicado que más de 1.200 viviendas han quedado "totalmente destruidas" y que cerca de 5.600 han sufrido "daños parciales" por las inundaciones, que han "arrasado" más de 370 kilómetros de carteras y causado extensos daños en terrenos agrícolas, con más de 8.500 familias damnificadas por las lluvias.

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) cifró el jueves en 93 los muertos y en 181 los heridos, con cuatro desaparecidos, antes de agregar que cerca de 13.000 personas necesitaban ayuda humanitaria por las inundaciones, que han afectado a 31 de las 34 provincias del país centroasiático.