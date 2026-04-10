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Asociación Andina de Transportistas alerta que alza de aranceles fortalece el contrabando

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Quito, 10 abr (EFE).- La Asociación Andina de Transportistas Internacionales por Carretera (Andinatic), con sede en Quito, alertó este viernes que el alza de aranceles que se registra desde febrero pasado entre Ecuador y Colombia, provoca una contracción del comercio formal, fortalece los pasos ilegales y debilita el control estatal y la seguridad.

Andinatic subrayó que respeta plenamente los esfuerzos del Gobierno ecuatoriano por reforzar la seguridad nacional y combatir las economías ilícitas.

Sin embargo, advirtió que "medidas de esta magnitud están generando efectos contrarios a los esperados", según un escrito difundido un día después de que el Gobierno liderado por Daniel Noboa anunciara el alza del 50 % al 100 % de los aranceles a las importaciones colombianas a partir del 1 de mayo.

Andinatic anotó que en la frontera norte "el transporte formal se ha reducido hasta en un 70 % dejando miles de vehículos paralizados y afectando a más de 15.000 empleos directos e indirectos".

"Paralelamente, esta contracción del comercio formal está fortaleciendo más de 70 pasos ilegales, lo que debilita el control estatal y la seguridad", alertó.

Ecuador y Colombia mantienen una relación comercial de más de cinco décadas en el marco andino, cuya interrupción genera impactos económicos y sociales, especialmente en la frontera.

Por ello, la asociación hizo un llamamiento "urgente, firme y respetuoso" al diálogo bilateral, orientado a revisar las medidas adoptadas, restablecer el comercio formal y proteger el empleo y la estabilidad de la frontera.

La guerra comercial entre Colombia y Ecuador comenzó en enero pasado con el anuncio de Noboa de la imposición de aranceles del 30 % desde el 1 de febrero, que posteriormente se elevaron al 50 % desde el 1 de marzo.

La escalada arancelaria fue acompañada de otras sanciones recíprocas.

Colombia cerró su frontera terrestre al ingreso de una serie de productos ecuatorianos, entre ellos el arroz y el banano, fruto estrella de las exportaciones de Ecuador.

También, Colombia cortó la interconexión eléctrica con Ecuador, que respondió con un incremento de 3 a 30 dólares el precio por barril del transporte de petróleo de la estatal colombiana Ecopetrol a través de uno de sus principales oleoductos.

La decisión de Noboa de elevar el arancel al 100 % ocurrió la misma semana en que hubo una escalada de tensiones luego de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificara de "preso político" a Jorge Glas, el exvicepresidente del exgobernante Rafael Correa (2007-2017), que cumple sentencias por corrupción en la cárcel de máxima seguridad de Ecuador.

Tras esas declaraciones, que Noboa consideró un "atentado" contra la soberanía de su país, Quito llamó a consultas a su embajador, Arturo Félix Wong, y luego del anuncio el jueves del alza de aranceles Petro ordenó el retorno "inmediato" de su embajadora, María Antonia Velasco. EFE

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