AMP. Kaitlin Quevedo: "He disfrutado un montón mi debut, no sentía mucha presión"

La tenista española Kaitlin Quevedo confesó haber "disfrutado un montón" este viernes de su primer partido en la Billie Jean King Cup (BJKC), en la eliminatoria ante Eslovenia, donde no sintió "mucha presión" y acabó ganando el primer punto de individuales, pero "no de la mejor manera" debido a la retirada de su rival, Tamara Zidansek.

"Obviamente no es la mejor manera, a nadie le gusta acabar un partido así y menos en esta competición, así que le deseo una recuperación muy rápida a Tamara y a ver cómo salen los otros partidos", declaró Quevedo a los medios oficiales de la Real Federación Española de Tenis (RFET).

Debutante en la BJKC, disfrutó "un montón" de este estreno. "Cuando salí de la pista mis compañeras me preguntaron si había sufrido y fue al contrario. Estoy muy agradecida de poder estar aquí y tener esta experiencia. Al principio es todo nuevo para mí, pero lo he disfrutado un montón y estoy muy contenta de estar aquí", subrayó Quevedo.

"Es un orgullo representar a España y no sentía mucha presión; al contrario, fue muy divertido. Estaba ahí luchando, haciéndolo lo mejor que podía y al final le di la vuelta y pasó lo que pasó. Estoy muy orgullosa de mi lucha, de cómo he competido, de mi actitud, sobre todo, que es lo que más me quería exigir en este partido porque no es una situación fácil. Al final, he tenido premio y estoy muy contenta", sentenció tras un partido que iba 4-6 y 6-2 antes de retirarse Zidansek.

ROMERO: "OBVIAMENTE TENGO UN SABOR AGRIDULCE"

Sensaciones diferentes experimentó Leyre Romero después de perder el segundo punto de individuales contra Veronika Erjavec. "Obviamente tengo un sabor agridulce porque estoy contenta por haber debutado, pero no por el final del partido", confesó igualmente a la RFET desde Portoroz.

"Ha sido un partido muy igualado de principio a fin, con muchos juegos muy duros. Creo que el resultado no refleja el juego porque ha estado muy igualado", insistió la tenista valenciana, habiendo hecho también su debut en este torneo de selecciones femeninas.

"Es una experiencia muy bonita jugar con la selección. Pero bueno, ahora mismo estoy un poco triste de cómo se ha dado el partido. Sin duda, estoy segura de que esto me ayudará para el futuro así que estoy ya con ganas del próximo partido", concluyó Romero.