Álvaro Muñoz Escassi recuerda con cariño a María José Suárez y Sheila Casas: "No soy de los que pasa del amor al odio"

Alejado del foco mediático desde hace meses, y disfrutando de su soltería tras su ruptura con Sheila Casas en verano de 2025 tras su paso por 'Supervivientes', Álvaro Muñoz Escassi reaparecía hace unos días en la presentación del libro 'Honrar a la vida' de Tati Ballesteros y, a corazón abierto, se sinceraba en declaraciones a la revista Lecturas sobre el momento de tranquilidad que está atravesando, y la clave para superar sus fracasos sentimentales con la hermana de Mario Casas y con María José Suárez, con la que protagonizó una polémica separación en verano de 2024 tras salir a la luz su deslealtad con la transexual colombiana Valeri Cuéllar.

"No hay que arrepentirse de las cosas que uno ha hecho porque no sirve para nada. Hay que aprender de la experiencia y no volver a hacer las que no han sido correctas. Yo no me quedo atascado en mis sentimientos ni en lo que no tiene solución" confesaba, reconociendo que "la vida consiste en avanzar y superar los obstáculos y no seguir pensándolo o haciendo un drama 20 años después".

De ahí que haya dedicado unas sorprendentes palabras a sus ex más recientes durante la fiesta de cumpleaños de Juan Peña, cuando a pesar de que en la actualidad no tiene ninguna relación ni con la influencer ni con la modelo, que ya ha dejado claro que no quiere saber nada de él ni siquiera como amigo y que, a pesar de estar invitada a la celebración, decidió no asistir a última hora ¿para no reencontrarse con Escassi?

"A ver, como gustarme no lo hubiera llamado, pero te quiero decir que no pasa nada si me encuentro a María José. Imagínate, con 52 años, la gente que me encuentro que ha pasado por mi vida, fenomenal. Está todo bien, si no hay ninguna aspereza. Está todo limao" ha asegurado cuando la prensa le ha preguntado si le gustaría ver a la andaluza.

"Yo a Sheila la quiero mucho, y a María José Suárez también. Coño, claro que la quiero, he compartido mucho tiempo con ella. Yo no soy de las personas que pasa del amor al odio por una situación. Obviamente, pues hay sus cosas, tal y cual. .. y te dejas de ver y te dejas de tal, pero con el cariño y lo que has vivido, claro, hombre, siempre" ha admitido con sinceridad, confesando que aunque terminasen mal, siempre queda el cariño.

Además, ha reaccionado a las declaraciones de la hermana de Óscar Casas defendiendo la relación de Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias pese a los 22 años que les separan, y se ha mostrado totalmente de acuerdo con ella: "Creo que es igual, que es muy importante cómo te sientas. Si tú con la persona que estás te identificas, sientes lo mismo, vivís las mismas cosas, estáis en la misma honda, da igual la edad. Yo nunca me creo la edad que tengo. Que cada uno esté con el que le dé la gana o con la que le dé la gana de estar. Me parece perfectísimo" ha expresado.