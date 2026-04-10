Al menos 80 paramilitares murieron en Irak en ataques de EEUU desde el inicio de la guerra

Bagdad, 10 abr (EFE).- Al menos 80 paramilitares murieron y 270 resultaron heridos en bombardeos estadounidenses contra posiciones en Irak de la agrupación Fuerzas de Movilización Popular (FMP) desde el inicio de la guerra de Irán a finales de febrero, informó este viernes esta formación integrada en las Fuerzas Armadas iraquíes.

"El balance de la agresión sionista-estadounidense contra Irak" fue de 80 muertos y 270 heridos entre el 28 de febrero y el 8 de abril, dijo la agrupación en un escueto comunicado, en el que no aportó más detalles.

Tras el estallido de la guerra en Irán, algunas milicias de las FMP han actuado al margen de la formación y han atacado intereses estadounidenses dentro de Irak, principalmente bases militares y misiones diplomáticas como la embajada de EE.UU. en Bagdad, a lo que Washington respondió con dureza.

Los bombardeos estadounidenses han apuntado contra cuarteles de milicias proiraníes como la poderosa Kataib Hizbulá, considerada terrorista por Washington, en diferentes provincias de Irak como Al Anbar o Nínive.

Las Fuerzas de Movilización Popular, creadas en 2014 para luchar contra el grupo terrorista Estado Islámico (EI) tras un edicto religioso de la máxima autoridad religiosa chií de Irak, el ayatolá Ali al Sistani, están compuestas por decenas de milicias de distinto signo y algunas de ellas tienen vínculos estrechos con Irán.

Algunas de las milicias más poderosas de las FMP han actuado al margen de la formación desde el estallido de la guerra de la Franja de Gaza en octubre de 2023, conformando una agrupación paraguas denominada Resistencia Islámica en Irak para reivindicar ataques contra bases estadounidenses en Siria e Irak o incluso Israel.

A lo largo de la guerra de Irán, la Resistencia Islámica en Irak -compuesta por grupos sombra de Kataib Hizbulá, Asaib Ahl al Haq, Harakat al Nujaba y Kataib Sayyid al Shuhada- ha reivindicado cientos de ataques contra posiciones de Estados Unidos en territorio iraquí.

Según publicaron hace una semana las FMP, las posiciones más atacadas por Estados Unidos fueron las vinculadas a las brigadas 45 y 47, correspondientes a Kataib Hizbulá. EFE