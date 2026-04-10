Agencias

Al menos 7 muertos y 13 heridos en un tiroteo contra civiles en el oeste de Afganistán

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Kabul, 10 abr (EFE).- Al menos siete personas murieron y otras 13 resultaron heridas después de que hombres armados no identificados dispararan contra civiles en una zona de picnic en la provincia de Herat, en el oeste de Afganistán, informaron fuentes oficiales.

"Hombres armados desconocidos que iban en motocicletas se dirigieron a una zona de picnic y abrieron fuego contra civiles que suelen reunirse allí los viernes durante el día festivo", confirmó en un comunicado el portavoz del Ministerio del Interior de los talibanes, Mufti Abdul Matin Qani. EFE

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